''Позиция без кота – не позиция'': как и для чего пограничники доставляют на передовую хвостатых собратьев. Фото и видео

Украинские военные не оставляют в опасности не только своих коллег, но и животных-побратимов. В частности, покидая некоторые позиции, они забирают своих котов с помощью дронов Vampire.

Видео дня

Видео спасения из опасных зон воинственных пушистиков было опубликовано в Telegram-канале ГПСУ. Пограничники отмечают, что "позиция без кота – не позиция".

"Пограничники заботятся о своих боевых побратимах – в том числе и о хвостатых. Иногда пилотам приходится устраивать котикам необычные полеты "вампиром" выше облаков. Как пушистые путешественники обустраиваются на боевых позициях, смотрите в ярком видео от пограничников бригады "Форпост", – говорится в подписи к видео.

Напомним, что в октябре 2026 года одесские нацгвардейцы провели операцию по спасению шести котов, которые остались без хозяев в оккупированных Олешках на Херсонщине. Бойцы пронесли животных более 10 км в специальной клетке под бортом одного из тяжелых бомберов.