Полнолуние Охотника в Тельце 26 октября 2026 года может изменить всю вашу жизнь: держите эмоции и себя в руках

Во время полнолуния 26 октября 2026 года, в сочетании с энергией Скорпиона, возникнет потребность в более глубоких разговорах. По мере перехода Солнца из Весов в Скорпион наше внимание сместится на такие темы, как близость, доверие и способность к переменам.

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Весы призывают нас стремиться к гармонии, сотрудничеству и рассмотрению различных точек зрения, а Скорпион – исследовать то, что скрывается под поверхностью. " Действительно ли ваши решения соответствуют вашим чувствам? Искренни ли ваши отношения? Или вы держитесь за что-то, потому что перемены кажутся неопределенными или болезненными?" – спрашивают эксперты Moonsisters.

"Возможно, вы чувствуете потребность в более глубоких разговорах или замечаете, что поверхностные ответы вас больше не удовлетворяют. Также возможно, что вы становитесь более чувствительны к тому, что остается недосказанным, и лучше осознаете, когда слова и действия расходятся", – добавляют они . Важно также отличать возникающие интуитивные ощущения от собственных страхов или предположений. "Не все, что вы подозреваете, обязательно правда", – предупреждает эксперт.

Солнце в Скорпионе призывает вас найти в себе мужество, чтобы столкнуться с тем, чего вы предпочли бы избегать. Это могут быть старые раны, "а также давно подавленные желания или границы, которые вы раньше не осмеливались установить".

Во время полнолуния 26 октября 2026 года Меркурий в Скорпионе также перейдет в ретроградное движение.

На следующий день после того, как Солнце войдет в Скорпион, Меркурий также начнет ретроградное движение. Как объясняет Йеттеке ван Лексмонд, Меркурий связан с мышлением, общением, информацией и "тем, как вы интерпретируете события". В Скорпионе эти черты приобретают психологический характер.

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"Разговоры, которые так и не были завершены, могут снова потребовать вашего внимания. Кроме того, вполне вероятно, что на поверхность всплывут недоразумения, скрытая информация, секреты или табу, запретные отношения и старые семейные конфликты", – говорит эксперт.

Он также отмечает: "Фаза ретроградного Меркурия – не время, которого следует бояться. Вы можете использовать ее, чтобы замедлиться, поразмыслить и общаться более осознанно. Однако вам следует быть готовыми к возможным задержкам, недоразумениям и техническим неполадкам. Проверяйте важную информацию и тщательно обдумывайте свои выводы или ответы. Кроме того, энергия Скорпиона может сделать ваши слова более резкими, чем вы хотели. Это означает, что лучше отложить сложные разговоры и конфликты на время".

Главные истории дня

Во время полнолуния 26 октября 2026 года позвольте себе ощутить то, что происходит внутри вас.

26 октября 2026 года месяц завершится полнолунием в Тельце . Контраст между Солнцем в Скорпионе и Луной в Тельце может привести к напряженности между безопасностью и переменами. "Телец – земной знак, ассоциирующийся с миром, стабильностью, материальной безопасностью и связью с природой. Скорпион, с другой стороны, символизирует эмоциональную глубину, близость и трансформацию. Эти противоположные знаки указывают на то, где вам нужна стабильность, а также на то, где вы цепляетесь за что-то, что препятствует вашему росту ", – объясняет Йеттеке ван Лексмонд.

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Это полнолуние побуждает вас остановиться и задуматься о том, "что действительно обогащает вас, а за что вы держитесь по привычке, из страха или потребности в контроле". Также стоит спросить себя: что на самом деле дает вам чувство безопасности? Ищете ли вы его в первую очередь в деньгах, отношениях или, возможно, в одобрении окружающих?

Полнолуние в Тельце 26 октября 2026 года напоминает нам, что истинный покой приходит не только от внешней безопасности, но и от чувства собственного достоинства и способности справляться с переменами. Для многих отпустить прошлое сложно и вызывает тревогу – особенно для нежных и верных Тельцов. Однако, как подчеркивают сестры Луны, отпустить прошлое не означает потерять все.

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Вы можете оставить позади старые модели поведения и при этом остаться верным себе. Возможно, вам просто нужно установить более четкие границы, переосмыслить какое-то убеждение или признать, что ваши отношения больше не дают вам того, что вам нужно. Или вы можете открыть для себя что-то, что захотите сохранить и защитить всем сердцем и душой.

Полнолуние в Тельце призывает сохранять спокойствие и уверенность в себе, особенно в период эмоциональных перемен.

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