Во вторник, 24 ноября 2026 года, приблизительно в 15:53, на небе появится полная луна в знаке Близнецов.

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Джеттеке ван Лексмонд из Moonsisters рассказывает, что принесет это суперлуние, также известное как "Бобровая луна", пишет Vogue.

"После периода интенсивной энергии, задержек и ощущения застоя, дела наконец-то начинают налаживаться", – рассказывает Йеттеке ван Лексмонд из Moonsisters, которая в следующем году выпустит восьмое издание своего популярного лунного календаря.

"Действительно, то, чего вы долго ждали, или проект, который вы откладывали, могут внезапно начать развиваться. Изменения могут происходить неожиданно и очень быстро, а иногда принимать неожиданный оборот, которого, возможно, никто не ожидал", – объясняет эксперт.

Текущая энергия может создавать ощущение, будто все внезапно изменилось

"Ваши мысли и чувства также могут колебаться. То, что сегодня кажется совершенно правильным, завтра может оказаться совершенно другим. Это может вызвать чувство неуверенности, возможно, даже дезориентации. Старайтесь не поддаваться панике и избегать чрезмерно импульсивных реакций. Не каждое изменение требует немедленного решения. Уделите время тому, чтобы обдумать, что подходит именно вам. Сначала почувствуйте и подумайте, и только потом реагируйте и действуйте", – говорит Йеттеке ван Лексмонд.

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Полнолуние в Близнецах 24 ноября 2026 года, сопровождающееся важным соединением планет. Что это означает

24 ноября 2026 года, приблизительно в 15:53, на небе в знаке Близнецов появится суперлуние

"Это суперлуние особенное, потому что это первое полнолуние в Близнецах с тех пор, как Меркурий, правящая планета этого знака, вышел из ретроградного движения в Скорпионе 13 ноября. Во время ретроградного Меркурия вы, возможно, переосмыслили многое. Старые разговоры, воспоминания, скрытые чувства и ситуации из прошлого могли всплыть на поверхность и привлечь ваше внимание. Вы могли прийти к определенным выводам или начать по-другому смотреть на ситуации, которые ранее казались вам совершенно понятными", – объясняют эксперты Moonsisters.

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Теперь, когда Меркурий снова движется прямо, процессы, запущенные внутри вас, могут постепенно развернуться

И именно в этот момент полнолуние выводит на первый план вопросы общения, правды и самосознания. Джеттеке ван Лексмонд спрашивает: "Что нужно сказать? Какие старые убеждения готовы отпустить? Где необходима большая ясность?

"Энергия Близнецов связана с любопытством, связью, общением и обменом идеями. Как воздушный знак, Близнецы побуждают нас оставаться открытыми для новых идей и различных точек зрения", – говорит ван Лексмонд.

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Под влиянием этого суперлуния могут всплыть старые мысли и убеждения

"Вы можете заметить, что определенные модели поведения повторяются, что вы сдерживаетесь или проглатываете свои слова, хотя в глубине души знаете, что что-то нужно сказать. Поэтому спросите себя: что нужно услышать? Что наконец-то можно сказать? И какие мысли все еще мешают вам быть самим собой?" – говорит астролог.

Во вторник, 24 ноября 2026 года, полнолуние в Близнецах будет противостоять Солнцу в Стрельце

Это создаст уникальное взаимодействие между мышлением и верой, между фактами и убеждениями, между тем, что мы знаем, и тем, во что мы верим.

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Сестры Луны объясняют это так: "Близнецы помогут вам задавать вопросы, а Стрелец поможет вам расширить горизонты и найти смысл в вашем опыте. Ваш разум и сердце снова обретут гармонию", – говорит ван Лексмонд.

Энергия Луны может напомнить вам, что вам не нужно застревать в старых историях

"Вы можете изменить свое мнение! Вы можете принимать новые решения. И вы можете заново открыть себя .Вы можете заметить, что что-то, во что вы долгое время верили, больше к вам не относится. Или что новые идеи позволят вам увидеть себя, другого человека или конкретную ситуацию по-другому. Не все должно стать ясным сразу. Иногда перемены начинаются просто с того, что вы задаете другой вопрос", – говорит Йеттеке ван Лексмонд.

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