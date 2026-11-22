24 ноября 2026 года полнолуние произойдет в Близнецах. Астрологический прогноз связывает этот день с сильными эмоциями: Близнецам советует сбалансировать собственные желания и ожидания партнера, Тельцам – сосредоточиться на финансах, а Девам – на профессиональных делах.

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Прогноз для всех знаков зодиака опубликовал сайт horo.ua. Сквозной совет на этот день – завершать начатое и не принимать важных решений на пике эмоций.

По киевскому времени полнолуние наступит в 16:53, а переход Луны из Тельца в Близнецы произойдет в 13:10.

Овен, Телец, Близнецы и Рак: разговоры, финансы и личные потребности

Овен. День оживит общение с близкими и соседями, принесет новости или приглашения. Большое количество мыслей будет подталкивать к поспешным шагам, поэтому впечатлениям лучше дать отстояться до вечера. Направьте творческий порыв в один конкретный проект, а недоразумения с партнером улаживайте доброжелательной беседой.

Телец. В центре внимания окажутся деньги, собственные ценности и домашние вопросы. Стремление изменить пространство или взяться за ремонт соотносите с реальными ресурсами. В бытовых спорах поможет мягкость, а поддержку коллег или партнера лучше принять, вместо того чтобы тянуть все дела самостоятельно.

Близнецы. Полнолуние в вашем знаке усилит потребность заявить о себе. В то же время ожидания партнера способны вызвать ощущение давления. Открытость поможет сделать разговор теплее, а разделение нагрузки на несколько этапов – избежать суеты. Найдите время признать собственные достижения, не сосредоточиваясь на чужой оценке.

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Рак. На первый план выйдет потребность в тишине и отдыхе от рабочих задач. Семейный круг даст ощущение поддержки, хотя обсуждение расходов потребует спокойного тона. Энергию лучше направить на упорядочение текущих финансовых дел, а профессиональные планы – пересмотреть перед новым стартом.

Лев, Дева, Весы и Скорпион: амбиции и договоренности

Лев. Дружеские связи и совместные проекты потребуют внимания. Энергии будет достаточно, но резкие слова и чрезмерная уверенность грозят спорами с единомышленниками. Направьте свой пыл на дело, в котором можно показать результат, а масштабные замыслы еще раз обдумайте перед публичными заявлениями.

Главные истории дня

Дева. Карьера и репутация станут главными темами дня, в то же время личная жизнь тоже потребует вашего участия. Возможна приятная новость о ресурсах или неожиданная поддержка. Лучше всего будут продвигаться подготовка, завершение начатого и наведение порядка; с выводами о чужих намерениях не следует торопиться.

Весы. День побудит задуматься о далеких перспективах и согласовании интересов с партнерами. Общение с друзьями обещает теплые слова или приятные знакомства, но коллективные дела могут обострить амбиции. Перед следующим совместным шагом вернитесь к предыдущим договоренностям и сдерживайте импульсивные публичные заявления.

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Скорпион. Особого внимания потребуют общие деньги и вклад каждого в отношения или проект. Откровенный разговор без обвинений поможет найти компромисс. В карьере появится желание быстро добиться признания, однако перед руководством и клиентами лучше последовательно показывать результат, избегая чрезмерного напора.

Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы: партнерство и повседневные дела

Стрелец. Полнолуние обострит вопрос равновесия в партнерстве: ваши желания столкнутся с ожиданиями другого человека. Дайте ему возможность высказаться первым. Вдохновения для будущих планов будет вдоволь, но грандиозные замыслы лучше не форсировать, а творческие и личные проекты – пересмотреть перед продолжением.

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Козерог. Повседневные обязанности потребуют баланса с отдыхом. Прогноз допускает приятное признание ваших усилий со стороны наставника или авторитетного человека. Вопросы общих ресурсов решайте без спешки, а в разговоре с близкими избегайте резких выводов. Дома полезно привести в порядок накопившиеся дела.

Водолей. В центре внимания будут семья, личное пространство и баланс с карьерой. В паре возможно обострение споров о том, кто принимает решения, поэтому соревновательный тон лишь усложнит разговор. Направляйте энергию на совместные проекты и согласованные действия, оставляя место для потребностей другого человека.

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Рыбы. Общение с близкими поможет высказать то, что накопилось из-за рабочих забот. О распределении обязанностей договаривайтесь конкретно, не ожидая, что недовольство заметят без слов. Практические задачи будут продвигаться лучше, если не отвлекаться на мелочи, новые идеи, требующие расходов, сначала сопоставьте со своими приоритетами.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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