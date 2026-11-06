Поверхность озера Синевир уменьшилась в два раза: в нацпарке объяснили, что происходит. Фото и видео

Площадь водной поверхности озера Синевир на Закарпатье сократилась вдвое – до 3,75 гектара, а уровень воды упал на 2,4 метра. Причиной обмеления стало длительное отсутствие осадков и быстрое испарение влаги из почвы, которая питает водоем.

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Об этом сообщает Суспильне Ужгород. Начальник научного отдела национального природного парка "Синевир" Юрий Тюх заявил, что озеро питается тремя ручьями, поэтому уменьшение количества осадков напрямую влияет на уровень воды. В то же время обмеление уже сказалось на растительном и животном мире водоема.

Почему обмелело озеро Синевир

В этом году уровень воды в озере снизился на 2,4 метра, а площадь водной поверхности сократилась до 3,75 гектара. Обычно она составляет от четырех до 7,5 гектара. Об изменениях свидетельствуют последние измерения, о которых рассказал Юрий Тюх.

По его объяснению, основная причина – нехватка осадков. Даже если месячная норма дождя выпадает за несколько дней, вода не успевает как следует впитаться в нагретую почву и быстро испаряется.

"Количество осадков уменьшается, или месячная норма осадков может выпасть за три-четыре дня на горячую землю. Вода интенсивно испаряется, почва не успевает набрать эту влагу. Озеро питается тремя ручьями. Оно получает такое почвенно-климатическое питание. То есть, когда количество осадков уменьшается, снижается и уровень озера", – объяснил ученый.

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Изменения замечают и туристы. Киевлянка Альона Литвиненко, которая в последний раз посещала озеро три года назад, отметила, что водоем значительно обмелел, а посреди него образовался островок, которого раньше не было видно.

Другая посетительница, Анна Забродская, которая была здесь шесть лет назад, также обратила внимание, что вода отступила от береговой линии и обнажила холм посреди озера.

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Как обмеление влияет на природу Синевира

Озеро имеет статус водно-болотного угодья международного значения. Национальный природный парк присоединился к международному проекту по мониторингу таких территорий, который реализуют Украина, Словакия, Венгрия и Румыния при поддержке Европейского Союза.

В рамках проекта ученые следят за уровнем воды и состоянием биоразнообразия водоема. По результатам исследований должны разработать рекомендации по охране природных экосистем и рациональному использованию территории.

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В то же время обмеление уже повлияло на местную флору и фауну. Больше всего пострадали участки, оставшиеся без воды: там могут погибнуть икра и мелкие беспозвоночные организмы. Другие представители животного мира, по словам Тюха, в основном мигрируют вслед за водой.

"Возможно, там находится икра или мелкие беспозвоночные – без воды они погибнут. А так в основном все мигрирует вслед за водной гладью. Что касается флоры, то на участках, откуда ушла вода, образовалась безрастительная поверхность. В то же время катастрофических явлений нет", – отметил ученый.

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В национальном парке уже работают над сохранением природных условий, от которых зависит водный баланс Синевира. В частности, ограничивают вырубку деревьев и восстанавливают влажность на прилегающих лугах.

Мониторинг уровня воды и состояния экосистем озера будет продолжаться до мая 2027 года. После завершения исследований ученые должны определить дальнейшие меры по сохранению биоразнообразия водоема.

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Напомним, летом 2026 года водность карпатских рек местами снизилась до 25% от нормы. Экологи объяснили это утратой естественной способности гор удерживать воду из-за вырубки лесов, застройки и прокладки лесных дорог.

Как писал OBOZ.UA, в сентябре 2026 года в Прикарпатье зафиксировали гидрологическую засуху: на трети рек области наблюдалось маловодье, а уровни воды в Днестре и Пруте опустились до исторических минимумов.