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Нужна качественная подготовка каждого воина: Порошенко привез технику в учебный центр "Десна"

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read2 мин
357
Нужна качественная подготовка каждого воина: Порошенко привез технику в учебный центр "Десна"
Порошенко побывал в учебном центре "Десна". Источник: eurosolidarity.org

Петр Порошенко побывал в учебном центре "Десна" и передал военным экскаватор, автомобили багги, генераторы, зарядные станции и дизельные обогреватели.

"51 день есть у инструктора, чтобы научить мобилизованного, как выжить на войне и выполнить боевую задачу. Именно эти два приоритета мы определили еще в 2014 году для всей системы подготовки рекрутов. Выжить. Эффективно выполнить задачу. Обучать должны офицеры и сержанты с настоящим боевым опытом. Люди, прошедшие огонь и воду. Которые хорошо знают, к чему готовить новобранцев", – рассказал Порошенко в соцсетях.

Нужна качественная подготовка каждого воина: Порошенко привез технику в учебный центр ''Десна''

Порошенко побывал в учебном центре "Десна". Источник: eurosolidarity.org

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"Война быстро меняется. Вместе с ней должна меняться и подготовка. Учить нужно не только базовым вещам, но и тому, как сегодня ведутся боевые действия. Был рад сегодня увидеть на Десне, что есть места, где эти принципы продолжают работать на практике. Качественная базовая подготовка: взаимодействие в группах, работа с оружием, огневая подготовка, фортификации. В то же время учат работать с дронами, наземными роботизированными комплексами, средствами РЭБ и другой современной техникой", – пишет Порошенко.

Нужна качественная подготовка каждого воина: Порошенко привез технику в учебный центр ''Десна''

Порошенко привез технику в учебный центр "Десна". Источник: eurosolidarity.org

Он также пообщался с рекрутами.

"Ребята говорят, что отношение и уровень подготовки действительно хорошие. Передали центру экскаватор для обустройства защитных сооружений. Ведь за последние годы понятие тыла размылось. Теперь и учебные центры должны постоянно заботиться о защите от дронов и ракет. А еще привезли багги. По опыту работы с боевыми бригадами мы хорошо знаем, насколько эффективна эта техника. И насколько она дефицитна. Важно научиться работать с ней еще в центре", – отмечает Порошенко.

Нужна качественная подготовка каждого воина: Порошенко привез технику в учебный центр ''Десна''

Порошенко привез в учебный центр "Десна" генераторы и зарядные станции. Источник: eurosolidarity.org

Нужна качественная подготовка каждого воина: Порошенко привез технику в учебный центр ''Десна''

Также Порошенко привез экскаватор и автомобили багги. Источник: eurosolidarity.org

"Ну и традиционно еще много необходимых для работы центра вещей. Новобранцы хотят как можно лучше подготовиться к вызовам, которые их ждут. И учиться именно у таких опытных боевых инструкторов. А мы всеми силами помогаем, чтобы у них была такая возможность. Это должно беречь жизни наших военных. Быть современнее, технологичнее и всегда на шаг впереди врага. Все это начинается в учебных центрах. Именно поэтому мы уделяем столько внимания системной подготовке нашего войска", – объясняет пятый Президент.

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