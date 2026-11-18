Если у вас есть кошка, вы знаете, что кошки выбирают вас. Возможно, это был котенок из приюта, который забрался вам на колени и отказывался уходить, или бездомная кошка из соседнего района, которая постоянно появлялась на вашем крыльце. Любители кошек знают это чувство. Наступает момент, когда кошка смотрит на вас – действительно смотрит на вас – и что-то в вашей груди успокаивается. Ваша "кошка души" – это кошка, чья энергия отражает вашу собственную и дает вашему духу именно то, что ему нужно. Комфорт, смелость… возможно, даже немного хаоса!

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Один из самых простых способов определить породу, несущую эту энергию, – это посмотреть на свою дату рождения . В нумерологии день вашего рождения, независимо от месяца, сводится к одному числу от 1 до 9. Каждая цифра связана со своей собственной личностью, талантами и планетой-управителем, пишет Parade.

Астрология уже много чего рассказала о кошках. Астролог Элис Спаркли Кэт, автор книги "Постколониальная астрология", объяснила, что кошками управляет Сатурн, планета границ, потому что они отказываются подчиняться. "Они странные, и им все равно!"

Родившийся 1-го, 10-го, 19-го или 28-го числа: ваш любимый кот – абиссинец

Ваша дата рождения сводится к 1, которая находится под влиянием сияющего Солнца . Единица – это цифра первой искры творчества , и вы несете этот же огонь повсюду, куда бы ни пошли. Абиссинская кошка с ее теплой, тикированной шерстью, которая словно светится на солнце, очень похожа на кошек, изображенных в древнеегипетском искусстве. Она любопытна, спортивна и хочет участвовать во всем, что делает ее хозяин. Вы привыкли быть сильной, той, кто ведет за собой и во всем разбирается. Ваша кошка-покровительница соответствует вашей личности, напоминая вам, что вам не обязательно всегда выкладываться на полную, чтобы вас обожали

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Родившиеся 2-го, 11-го, 20-го или 29-го числа: Ваша родственная душа – это рэгдолл

Находясь под влиянием Луны, планеты эмоций и интуиции, эти люди, родившиеся в определенный день, чувствуют все. Более того, они часто чувствуют и других! Рэгдолл известен тем, что становится вялым и расслабленным, когда его берут на руки, и многие следуют за своими хозяевами из комнаты в комнату, словно мягкая, верная тень. Вы излучаете чуткость и игривость, погружаясь в радость жизни. Дар вашей любимой кошки прост, но целителен. Она позволяет себя держать на руках и учит вас, что подобная мягкость безопасна и ценна.

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Родившиеся 3-го, 12-го, 21-го или 30-го числа: ваш любимый кот – девон-рекс

Направляемые оптимистичным Юпитером , вы находитесь под влиянием планеты радости, удачи и расширения. Вы – тот друг, который каким-то образом превращает ужасный день в забавную историю. Девон-рекс с его огромными ушами, волнистой шерстью и милой мордочкой – настоящий клоун кошачьего мира. Он обожает сидеть у вас на плечах и безобидно шалить. Когда вы несете на себе чужую тяжесть, ваш любимый кот напоминает вам, что смех – это тоже духовная практика.

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Родившиеся 4, 13, 22 или 31 числа: ваш любимый кот – сфинкс

Находясь под влиянием планеты инноваций, Урана , эти даты рождения связаны с цифрой четыре – числом перемен, революций и прогрессивного мышления. Бесшерстный сфинкс бросает вызов всем представлениям о том, как должна выглядеть кошка, и при этом является одной из самых ласковых пород, постоянно ищущей тепла и ласки. Если вас когда-либо называли "слишком странным" или "не таким", ваш любимый кот – живое доказательство того, что быть непохожим на других и быть глубоко любимым неразрывно связаны.

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Родившийся 5-го, 14-го или 23-го числа: ваш любимый кот – сиамский

Ваша дата рождения сводится к 5, под влиянием Меркурия , планеты общения и любопытства. Ваш ум редко замедляет работу. Больше всего вы жаждете интеллектуальной стимуляции и социальных связей. Сиамская кошка – одна из самых разговорчивых пород. Она с удовольствием поддержит с вами целую беседу. Люди, рожденные с датой 5, способны общаться и работать с людьми из всех слоев общества. Ваш любимый кот – тот же самый: общительный, умный и всегда внимательный. Этот пушистый компаньон отвечает вам взаимностью и составляет вам компанию, когда ваши мысли начинают роиться в голове.

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Родившиеся 6, 15 или 24 числа: Ваша любимая кошка – персидская

Даты рождения, которые сводятся к 6, ассоциируются с Венерой , планетой любви и красоты. Шесть – это число красоты во всех ее проявлениях. Персидская кошка, с ее роскошной шерстью и спокойным, царственным видом, процветает в тихих, комфортных местах и ​​нуждается в ежедневном уходе. Вы – прирожденный заботливый человек, который следит за тем, чтобы все остальные были накормлены, обняты и окружены заботой. Ваша любимая кошка мягко просит вас замедлиться и позаботиться о себе. Этот пушистый друг дарит вам разрешение получать заботу, а не только давать ее.

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Родившиеся 7, 16 или 25 числа: Ваша любимая кошка – голубая

Дата рождения, сократившаяся до семи, напрямую связана с потусторонней, эфемерной стороной жизни. Голубая кошка с серебристой шерстью и ярко-зелеными глазами тихая, наблюдательная и часто застенчивая с незнакомцами. Тем не менее, она глубоко привязывается к выбранному ею человеку. Точно так же вам необходимо регулярное уединение, чтобы восстановить силы и обработать свою обостренную интуицию. Ваша кошка-покровительница понимает эту потребность в размышлениях, никогда не заставляя вас чувствовать себя одиноким.

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Родившийся 8, 17 или 26 числа: Ваш любимый кот – мейн-кун

Сатурн, кармическая планета дисциплины, управляет цифрой 8 – числом, отмеченным судьбой. Мейн-кун – одна из крупнейших домашних пород, созданная для выживания в суровые зимы. Отражая стойкость, присущую этой дате рождения, он излучает вневременную настойчивость. Люди, родившиеся в эти даты, могли быстро повзрослеть и взять на себя больше, чем им полагалось. Ваш любимый кот, нежный гигант, напоминает вам, что сила может быть мягкой и что лучшие вещи в жизни требуют времени. Независимо от того, поздно вы раскрылись или нет, вы заслуживаете признания за то, чего вы достигли.

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Родившиеся 9, 18 или 27 числа: Ваш любимый кот – бенгальский

В нумерологии девятка – число завершения, поэтому многие люди, родившиеся в эти даты, чувствуют себя старыми душами, прожившими уже много жизней. Бенгальская кошка, с ее пятнистой шерстью, напоминающей леопардовую, и дикой энергией, атлетична, смела и полна решимости. Вы – защитник и боец. Находясь под влиянием воинственного Марса , вы боретесь за тех, кого любите. Ваша родственная душа – кошка, которая соответствует вашему огню и дает этой страстной энергии радостный выход.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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