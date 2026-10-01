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Блог

Роман Малко
Роман Малко

Новости. Общество / Мнения
Time to read2 мин
icon 1,6 т.
Блог |

Рядом с нами — чума. Ничто не должно стереть память о том, как они нас уничтожали

Рядом с нами — чума. Ничто не должно стереть память о том, как они нас уничтожали
Последствия российских атак на Сумы. Иллюстративное фото
Источник: Сумская ОГА

Рано или поздно наступит победа и мир.

Я не знаю, когда. Никто не знает, когда. Но он наступит.

Далее текст на языке оригинала.

Невідомо, скільки ще людей ми втратимо, скільки ран залишиться на нашій землі, скільки руйнувань росія принесе в наші міста.

Після того, як гаряча фаза закінчиться, порахуємо.

Важливо нічого не забути. Ні через п’ять, ні через десять, ні через двадцять років – нічого не забути цій наволочі. Ні інтелігентній наволочі, ні п’яному бидлу.

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Не повторювати помилок.

Усе майбутнє життя, оборонну програму, зовнішню політику будувати, ні на секунду не забуваючи: поруч із нами – чума.

Як би вони не намагалися виглядати білими й пухнастими, це смерть, голод, мор і руйнування. Брехня, зведена в норму. Диктатура зла, яку намагаються видати за демократію. Дикунство, яке маскують культурою.

Вони випалили все нормальне в себе й насолоджуються життям у своєму царстві одноклітинних.

Усі притомні, хто не мав можливості виїхати, або демонструють лояльність, або приречені на переслідування.

Нічого не забути. Нічого не пробачити. Зробити висновки з того, що сталося, і в жодному разі не повторити помилку.

Жоден газ по 50, жодні блага чи інвестиції від цього новоутворення не повинні стерти пам’ять про те, як вони нас знищували.

Пам’ять про наші стерті вщент міста й села. Про понівечену землю. Про тисячі могил друзів, побратимів.

Куди б вони не прийшли – залишаються могили й пустка.

Ми не переїдемо ближче до Мексики Греції. Ми приречені жити поруч із цими хробаками.

І можемо розраховувати лише на себе. На свою армію, свій ВПК і свій досвід.

Якщо ми знову наступимо на ті самі граблі, проявимо незрілість і забудькуватість, вони знову прийдуть і завершать розпочате.

Вижити та ніколи це не забути.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Facebook Романа Малка
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