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Порошенко призвал президента ПАСЕ содействовать освобождению украинских военных и гражданских лиц из плена РФ

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read2 мин
icon 4,7 т.
Порошенко призвал президента ПАСЕ содействовать освобождению украинских военных и гражданских лиц из плена РФ
Порошенко на встрече с Петрой Байр
Источник: пресс-служба «Европейской солидарности»

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, находящийся в Страсбурге, провел встречу с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Петрой Байр.

"Пока я работаю здесь, в Киеве снова неспокойно. Всю ночь украинцы вздрагивали от взрывов. Шахиды и баллистика до сих пор атакуют столицу и другие украинские города… россияне наносят удары по всей Украине без перерыва, и об этом я подчеркиваю нашим партнерам в каждом разговоре. Поблагодарил председателя ПАСЕ за последовательную и принципиальную поддержку Украины и личное участие в продвижении механизмов привлечения России к ответственности за преступление агрессии, в частности Специального трибунала, международного компенсационного механизма и возвращения депортированных украинских детей", – написал Порошенко в соцсетях.

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Он также поблагодарил ПАСЕ за пристальное внимание к украинским ветеранам и военнослужащим, получившим ранения и инвалидность в результате российской агрессии. По мнению Порошенко, поддержка украинских ветеранов – это общая европейская ответственность. "Важно, что накануне ПАСЕ рассмотрела пакет решений по формированию системной ветеранской политики в Европе и поддержке украинских военных с инвалидностью", – подчеркивает пятый президент.

"Также поднял вопрос об украинских военнопленных, гражданских заложниках и поддержке их семей, в частности, подчеркнул необходимость сохранения международного давления на Россию с целью освобождения всех украинцев из российского плена, обеспечения доступа международных гуманитарных организаций к местам их содержания и привлечения к ответственности виновных в пытках и жестоком обращении", – пишет Петр Порошенко.

"Полностью разделяю позицию президента ПАСЕ о том, что сильная демократия невозможна без сильной оппозиции. В этой связи Петра Байр обратила внимание на продолжение украинскими властями практики незаконных антиконституционных персональных санкций против политических оппонентов и ограничений для депутатов Верховной Рады Украины в осуществлении парламентской дипломатии", – отмечает лидер "Евросолидарности".

"Особое внимание в ходе встречи было уделено укреплению демократической устойчивости Украины в условиях войны. В контексте подготовки нового Плана действий Совета Европы по безопасности демократии в Украине на 2027–2030 годы подчеркнул необходимость уделения приоритетного внимания укреплению демократических институтов, независимого правосудия, борьбы с коррупцией, эффективного парламентского контроля, политического плюрализма и свободы СМИ, а также созданию условий для свободных и честных послевоенных выборов в Украине", – пишет Петр Порошенко.

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