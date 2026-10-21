Более года считался пропавшим без вести: в Пивденноукраинске провели в последний путь Евгения Кристофоля. Фото

20 октября в Пивденноукраинске Николаевской области провели в последний путь украинского защитника Евгения Кристофоля. Герой погиб 31 июля 2025 года вследствие артиллерийского обстрела противника, ему было 36 лет.

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Более года военный считался пропавшим без вести, и только в октябре 2026 года семье сообщили о его гибели. Об этом пишет "Суспільне".

Что известно о Герое

Евгений Кристофоль родился в селе Константиновка, там же окончил школу. Как рассказал отец военного Виктор, парень хорошо учился и ездил на олимпиады. После школы Евгений учился в Южноукраинском профессиональном машиностроительном лицее, где получил профессию электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Закончив обучение, Евгений работал электриком в АО "Николаевоблэнерго". В 2010 году женился, впоследствии у супругов родилась дочь Елена. В 2013 году Евгений устроился на работу на Южноукраинскую АЭС, работал электрослесарем в энергоремонтном подразделении, в сварочном цехе.

16 октября 2023 года Евгений добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины. Свою военную службу он начал в воинской части 3039 Национальной гвардии Украины в Николаеве. В марте 2025 года его перевели в воинскую часть 3044 Национальной гвардии на должность старшего пулеметчика бронеавтомобиля взвода оперативного назначения.

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В июле 2025 года Евгений вместе с сослуживцами приступил к выполнению боевых задач на передовой. Защитники неоднократно вступали в бой за населенный пункт Новоэкономическое Покровского района Донецкой области.

31 июля 2025 года во время выполнения боевой задачи тактическая группа, в составе которой находился Евгений, попала под плотный огонь противника. Более года мужчина считался пропавшим без вести.

В октябре 2026 года семье сообщили, что вследствие артиллерийского обстрела военный получил ранение, несовместимое с жизнью.

Главные истории дня

Проститься с Евгением пришли сослуживцы, родственники, друзья и жители города. После прощания на площади в Пивденноукраинске состоялась панихида возле дома семьи в Константиновке. Военного похоронили на городском кладбище на Аллее Славы.

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Близкие вспоминают, что мужчина любил готовить, петь и играть на гитаре, рыбачить и проводить время с крестниками. Евгений поддерживал родных и в радостные, и в сложные моменты, и всегда оставался оптимистом. Он был настоящей душой компании.

"Евгений был замечательным человеком, светлым. Был веселым, дружелюбным, когда нужна была помощь – никогда не отказывал. Герои не умирают. Слава Украине!" – вспоминает его подруга Анна Демчук.

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"Он всегда говорил: "Мы все преодолеем, все будет супер, мы все сможем, мы сильные и мы победим все это, мы добьемся того, что будем жить на свободной земле, у нас будет открытое небо, и мы будем свободными и независимыми". Он говорил: "Я вернусь, приду домой, и все будет супер", но что есть, то есть. Царство небесное нашему куму. Он всегда будет с нами", – рассказала Екатерина Войченко о крестном отце своей дочери.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Роман Пашкин. Жизнь защитника Украины оборвалась 26 марта 2025 года.