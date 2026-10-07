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Более 200 миллионов гривен поставок и почти 55 миллионов налогов: как ООО "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" и Кирилл Пахомов помогают Силам обороны

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Time to read3 мин
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Более 200 миллионов гривен поставок и почти 55 миллионов налогов: как ООО "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" и Кирилл Пахомов помогают Силам обороны
Кирилл Пахомов. Источник: ООО "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ"

В условиях полномасштабной войны украинский бизнес становится важной составляющей обороноспособности государства. ООО "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" сочетает масштабные импортные поставки высокотехнологичной продукции и беспилотников, прозрачную уплату налогов, партнерство с ведущими производителями оборонной техники и прямую поддержку украинских военных.

Масштабы импорта и вклад в госбюджет

В условиях войны особое значение приобретают предприятия, способные обеспечивать оборонный сектор современными технологиями, беспилотными системами, электронными компонентами и оборудованием. В этом направлении активно работает ООО "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ", развивая сотрудничество с воинскими частями и украинскими производителями.

Более 200 миллионов гривен поставок и почти 55 миллионов налогов: как ООО ''ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ'' и Кирилл Пахомов помогают Силам обороны

ООО "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" и Кирилл Пахомов помогают Силам обороны

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Масштабы деятельности компании характеризуются следующими показателями:

Более 400 000 единиц импортированных товаров, оборудования и комплектующих.

Более 200 000 000 грн – общая стоимость ввезенной продукции.

54 991 206 грн – общая сумма уплаченного налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных платежей.

Основным надежным поставщиком, способным удовлетворить потребности ВСУ в самых современных средствах борьбы для обеспечения защиты нашего государства, является компания MonoLit Kyrylo Pakhomov под руководством Кирилла Пахомова.

Все импортные операции осуществляются в рамках действующего законодательства Украины с надлежащим таможенным оформлением и выполнением налоговых обязательств.

Уплата почти 55 млн грн налогов и пошлин – это весомый вклад предприятия в финансовую стабильность государства.

Современные дроны для защиты украинского неба

Одним из ключевых направлений деятельности компании является импорт и поставка современных беспилотных летательных аппаратов. Среди представленных брендов – всемирно известные производители DJI и Autel Robotics.Их беспилотные системы широко применяются для воздушной разведки, наблюдения, мониторинга территорий, выявления угроз и выполнения других задач по обеспечению безопасности и обороны Украины, помогая военным получать оперативную информацию и повышать эффективность боевой работы.

Комплектующие для FPV-дронов

Особое место в деятельности компании занимает импорт широкого ассортимента компонентов для производства FPV-дронов, которые играют чрезвычайно важную роль в противодействии агрессии. ООО "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" обеспечивает поставки деталей от известных международных брендов:

Caddx – видеокамеры и системы передачи видеосигнала.

Hobbywing – электронные регуляторы скорости, электродвигатели и другие компоненты.

T-Motor – высокопроизводительные электродвигатели и силовые установки.

AxisFlying – двигатели и комплектующие для FPV-систем.

SoloGood – оборудование и комплектующие для беспилотных платформ.

Также ассортимент включает другие электронные компоненты, необходимые для изготовления, модернизации и обслуживания БПЛА, что помогает Силам обороны эффективно уничтожать врага и защищать жизни военных.

Масштабные поставки оптоволокна

Еще одним стратегически важным направлением является поставка оптоволоконной продукции. В условиях современной войны такие технологии обеспечивают стабильную передачу данных, устойчивость к электромагнитным помехам и открывают возможности для развития защищенных систем связи и беспилотных комплексов.

Сотрудничество с украинскими производителями

ООО "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" сотрудничает с украинскими предприятиями, которые создают современные технологические решения для Сил обороны. Среди них:

"Генерал Черешня" – украинский производитель беспилотных систем.

"Глобал Марк" – компания, занимающаяся обеспечением оборонного сектора технологической продукцией.

"Милидрон" – представитель индустрии беспилотных технологий и оборудования оборонного назначения.

BlackBird – партнер в сфере обеспечения потребностей оборонного сектора.

Такое сотрудничество позволяет формировать эффективные цепочки поставок и развивать украинский оборонно-промышленный комплекс. Компания также напрямую работает с воинскими частями и оборонными формированиями.

Личная позиция и поддержка военных со стороны руководства

Кирилл Пахомов уделяет значительное внимание поддержке украинских защитников. Помимо бизнеса, он активно участвует в оказании финансовой помощи различным воинским формированиям.

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