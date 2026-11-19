Более 10,3 миллиона подписчиков, десятки общенациональных и региональных телеграм-каналов и благотворительные проекты на миллионы гривен: 19 ноября 2026 года медиагруппа "Труха Украина" отмечает семь лет со дня основания. За это время проект Максима Лавриненко вырос из небольшого новостного паблика в масштабную информационную сеть.

Видео дня

Четвертый год подряд "Труха" возглавляет рейтинг самых популярных источников новостей среди украинцев. Согласно исследованию "Украинские медиа: потребление новостей и доверие в 2026 году", уровень доверия к новостям медиагруппы среди ее аудитории составляет 82%.

С начала полномасштабного вторжения команда также активно занимается благотворительностью: помогает военным, поддерживает раненых защитников и ветеранов, покупает жилье семьям, пострадавшим от войны.

Поддержка ВСУ: более 30 подразделений и частей

За годы деятельности медиагруппа "Труха Украина" привлекла более 62,5 миллиона гривен пожертвований и направила около 23 миллионов собственных средств на помощь Силам обороны Украины. Поддержку получили более 30 воинских частей и подразделений. Для защитников закупали беспилотники, тепловизоры, автомобили, средства связи и другое необходимое оборудование.

В 2026 году Максим Лавриненко продолжил лично навещать военных и передавать технику, приобретенную по их запросам за счет медиагруппы.

В частности, 225-й отдельный штурмовой полк под командованием Героя Украины Олега Ширяева с позывным "Сирко" получил от Лавриненко детекторы дронов, которые военные называют "чуйками". Бойцам спецподразделения Kraken под командованием Константина Немичева передали дроны-камикадзе "Гиена S". Для подразделения "Ахиллес" приобрели 230 систем сброса боеприпасов для дронов.

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На помощь каждому из трех подразделений медиагруппа потратила примерно по 300 тысяч гривен.

Отдельно фонд поддерживает раненых защитников. Ранее патронатной службе "Азова" передали 2,3 миллиона гривен на лечение и реабилитацию 52 тяжелораненых военнослужащих.

"Труха дарит жилье": новые дома для пострадавших семей

В 2024 году Максим Лавриненко основал проект "Труха дарит жилье". Квартиры и дома для семей, потерявших жилье из-за войны, покупают на прибыль телеграм-каналов медиагруппы. Лавриненко лично передает ключи и навещает семьи после заселения.

Главные истории дня

Первыми жилье получили две харьковские семьи. Для семьи Виктории из Северной Салтовки купили трехкомнатную квартиру. Другая семья благодаря полученной квартире смогла воссоединиться после разлуки: мать с сыновьями вернулась из-за границы к отцу в Харьков.

В конце 2025 года "Труха" купила дом во Львовской области для переселенцев из Харьковской области, переживших оккупацию, ранение и потерю неродившегося ребенка. Супруги переехали с маленькой дочерью, бабушками и домашними животными.

В 2026 году квартиру в Киеве получили пенсионерка с инвалидностью Зоя Дмитриевна и ее 12-летний внук-сирота Матвей. После разрушения дома в Бахмутском районе и вынужденной эвакуации семья тратила почти все деньги на аренду жилья. Также квартиру купили для Ольги и Евгения из Лисичанска, которые воспитывают двоих детей: Евгений – ветеран войны, Ольга имеет инвалидность. До переезда семья годами жила в комнате площадью 12 квадратных метров во Львовской области.

Седьмую годовщину "Труха Украина" встречает, продолжая информационную и благотворительную деятельность. Команда поддерживает связь с военными подразделениями, обеспечивает их необходимым оборудованием и помогает украинским семьям, пострадавшим от войны.