На Волыни расположен Черемский природный заповедник – одна из самых ценных природоохранных территорий Украинского Полесья. Его площадь составляет почти 3 тысячи гектаров, а центральную часть занимает древнее Черемское болото. Здесь растут растения-хищники, в частности росянка английская и альдрованда пузырчатая, а также обитают редкие птицы и животные.

Видео дня

О природных особенностях заповедника рассказала страница "Первозданная природа" в Facebook. Там опубликовали материал об уникальных экосистемах Черемского болота, редких видах растений и животных, а также природных объектах, сохранившихся на этой территории.

Черемское болото

Черемское болото занимает около трети территории заповедника. Это древний болотный массив ледникового происхождения. Согласно одной из научных гипотез, когда-то на его месте было большое озеро.

Сфагновые болота имеют большое значение для окружающей среды. Они накапливают углерод, удерживают воду и поддерживают естественный водный баланс.

Территория Черемского болота имеет статус водно-болотного угодья международного значения и входит в Изумрудную сеть Европы.

Особый природоохранный статус

Черемский природный заповедник относится к категории территорий с самым строгим режимом охраны. Его земли изъяты из хозяйственного использования, а главная цель – сохранять природные комплексы в первозданном состоянии и изучать природные процессы без вмешательства человека.

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Здесь нельзя прокладывать обычные дороги или обустраивать места для отдыха. Природе дают возможность развиваться без хозяйственного вмешательства.

В Украине насчитывается всего 19 природных заповедников, и один из них расположен на Волыни.

Со времен ледника

Черемский заповедник хранит следы древней геологической истории Полесья. На его территории есть моренные холмы, озы и камы – формы рельефа, оставленные ледником. Также здесь можно увидеть эоловые дюны, сформированные ветром.

Главные истории дня

Одна из песчаных возвышенностей достигает 164 метров над уровнем моря. На ней обустроили смотровую башню, откуда открывается вид на лесные просторы заповедника.

Растения-хищники

Символом заповедника стала шейхцерия болотная – реликтовое растение, сохранившееся в древних болотных экосистемах. Именно ради ее охраны в 1978 году здесь создали государственный заказник, который впоследствии получил статус природного заповедника.

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Среди других редких растений особое внимание привлекают виды, способные ловить насекомых.

Росянка английская охотится на насекомых с помощью липких листьев, а альдрованда пузырчатая – это водное растение-хищник.

Еще одна ботаническая редкость Черемского заповедника – венерин башмачок настоящий, дикая орхидея, которая также относится к охраняемым видам.

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Животный мир

На территории заповедника охраняют 84 вида редких животных. Среди них – черный аист, глухарь, серый журавль, филин и речная выдра.

Эти виды нуждаются в сохранении природной среды, поэтому заповедная территория стала для них важным убежищем.

Следы бортничества

В лесах до сих пор можно увидеть свидетельства традиционного полесского промысла – бортничества. Вдоль экологической тропы на деревьях сохранились специальные колоды, которые использовали как жилище для диких пчел.

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Бортничество является частью истории традиционного хозяйствования Полесья. При этом дикие пчелы играют важную роль в поддержании жизни лесной экосистемы.

Тропа через болото

Для посетителей в заповеднике обустроили экологическую тропу длиной 3,5 км. Ее деревянный настил проходит непосредственно через болотный массив, мимо сфагновых мхов и небольших островков растительности.

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Маршрут ведет к Черемскому озеру. Благодаря деревянному настилу можно пройти через болото, не тревожа уязвимые болотные растения.

Черемский заповедник – лишь одна из природных жемчужин Волынского Полесья. Рядом ценные экосистемы охраняют три национальных природных парка и другие природоохранные территории.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в тропических лесах нашли странных существ, похожих на жаб.