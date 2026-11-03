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Польского журналиста, жаловавшегося на "украинскую наглость", не пустили в Украину и запретили въезд на три года

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
1,5 т.
Польского журналиста, жаловавшегося на "украинскую наглость", не пустили в Украину и запретили въезд на три года
Польский журналист Лукаш Варзеха. Источник: Соцсети

Польского журналиста Лукаша Варзеху, который хотел приехать в Украину в рамках ознакомительной поездки польских журналистов, не пустили на границе в Украину и запретили въезд в нее на три года. Поездка была организована совместно Центром Мерошевского и Украинским институтом.

Об этом сообщили в Центре Мерошевского. Журналист отметил, что решение СБУ было принято "из соображений безопасности".

Что известно

В Центре объяснили, что список журналистов, приглашенных принять участие в визите, был предварительно согласован с Украинским институтом, который подчиняется МИД, а затем передан соответствующим государственным органам Украины.

На этапе подготовки к поездке возражений против присутствия Варзехи не высказывалось. В Центре также добавили, что восприняли решение не пускать журналиста в Украину "с обеспокоенностью".

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"Уважая суверенное право Украины решать вопрос о въезде на ее территорию, мы в то же время обращаем внимание на то, что ограничения в работе журналистов могут вызвать широкий резонанс в СМИ и создать пространство для комментариев, негативно влияющих на добрососедские польско-украинские отношения", – говорится в заявлении учреждения.

Сам Варзеха в соцсетях заявил, что решение о трехлетнем запрете на въезд было вынесено Службой безопасности Украины после того, как журналист провел на границе более семи часов. Он добавил, что решение СБУ было принято "из соображений безопасности".

Журналист пояснил, что он ехал с группой в Киев по приглашению официального украинского государственного учреждения.

Ультраправый политик из польской партии "Конфедерация" Славомир Менцен заявил, что запрет на въезд в Украину журналисту – это скандал. Он призвал МИД Польши вмешаться в ситуацию.

"В Польшу оттуда въезжает кто угодно, а украинцам мешает Варзеха? Мы принимаем у себя украинцев, которые говорят о Польше гораздо хуже, чем Варзеха об Украине. Призываю МИД принять меры в этом деле!" – написал Менцен. 

Кто такой Лукаш Варзеха

Лукаш Варзеха – это польский журналист и публицист правых взглядов. Он неоднократно критиковал политику Польши в отношении Украины и писал, что "мы сами вырастили украинскую наглость". В 2023 году он написал, что курс на поддержку членства Украины в ЕС "является самоубийственным и крайне противоречит польским интересам".

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что украинцы являются ключевой иностранной рабочей силой польской экономики. В начале 2026 года в этой стране официально работали 757,7 тыс. граждан Украины, что составляло почти 68% всех трудоустроенных иностранцев.

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