Польского журналиста, жаловавшегося на "украинскую наглость", не пустили в Украину и запретили въезд на три года

Польского журналиста Лукаша Варзеху, который хотел приехать в Украину в рамках ознакомительной поездки польских журналистов, не пустили на границе в Украину и запретили въезд в нее на три года. Поездка была организована совместно Центром Мерошевского и Украинским институтом.

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Об этом сообщили в Центре Мерошевского. Журналист отметил, что решение СБУ было принято "из соображений безопасности".

Что известно

В Центре объяснили, что список журналистов, приглашенных принять участие в визите, был предварительно согласован с Украинским институтом, который подчиняется МИД, а затем передан соответствующим государственным органам Украины.

На этапе подготовки к поездке возражений против присутствия Варзехи не высказывалось. В Центре также добавили, что восприняли решение не пускать журналиста в Украину "с обеспокоенностью".

"Уважая суверенное право Украины решать вопрос о въезде на ее территорию, мы в то же время обращаем внимание на то, что ограничения в работе журналистов могут вызвать широкий резонанс в СМИ и создать пространство для комментариев, негативно влияющих на добрососедские польско-украинские отношения", – говорится в заявлении учреждения.

Сам Варзеха в соцсетях заявил, что решение о трехлетнем запрете на въезд было вынесено Службой безопасности Украины после того, как журналист провел на границе более семи часов. Он добавил, что решение СБУ было принято "из соображений безопасности".

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Журналист пояснил, что он ехал с группой в Киев по приглашению официального украинского государственного учреждения.

Ультраправый политик из польской партии "Конфедерация" Славомир Менцен заявил, что запрет на въезд в Украину журналисту – это скандал. Он призвал МИД Польши вмешаться в ситуацию.

"В Польшу оттуда въезжает кто угодно, а украинцам мешает Варзеха? Мы принимаем у себя украинцев, которые говорят о Польше гораздо хуже, чем Варзеха об Украине. Призываю МИД принять меры в этом деле!" – написал Менцен.

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Кто такой Лукаш Варзеха

Лукаш Варзеха – это польский журналист и публицист правых взглядов. Он неоднократно критиковал политику Польши в отношении Украины и писал, что "мы сами вырастили украинскую наглость". В 2023 году он написал, что курс на поддержку членства Украины в ЕС "является самоубийственным и крайне противоречит польским интересам".

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что украинцы являются ключевой иностранной рабочей силой польской экономики. В начале 2026 года в этой стране официально работали 757,7 тыс. граждан Украины, что составляло почти 68% всех трудоустроенных иностранцев.