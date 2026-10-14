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"Поколение войны. Пятый год": в Барселоне прошла выставка работ украинских художников

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read3 мин
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"Поколение войны. Пятый год": в Барселоне прошла выставка работ украинских художников
Художественная выставка "Поколение войны. Пятый год", прошедшая в Барселоне. Источник: пресс-служба

В Барселоне на площади Virrei Amat прошла художественная выставка "Поколение войны. Пятый год", на которой было представлено 255 работ украинских художников. Это беспрецедентное событие, ведь Украина впервые показала за рубежом такое большое количество художественных работ одновременно на одном мероприятии. Проект состоялся в рамках XII Фестиваля украинской культуры Ucrania Fest, который проходил в Испании 15–21 сентября 2026 года. Фестиваль стал ярким событием, которое представило испанской публике богатство и разнообразие нашей культуры, рассказало об идентичности, традициях и искусстве, а также продемонстрировало силу и несокрушимость украинского духа. Председатель фестиваля – президент Украинской ассоциации "Джерело", первая украинка в Испании, удостоенная звания Дамы Мальтийского ордена, Ольга Дзюбан.

''Поколение войны. Пятый год'': в Барселоне прошла выставка работ украинских художников

Представителям испанских властей были подарены работы Виктории Омельян и Татьяны Береговой. Источник: пресс-служба

Экспозицию "Поколение войны. Пятый год" посетило огромное количество испанцев, среди которых были представители мэрии Барселоны и властей Каталонии, которым были подарены работы Виктории Омельян и Татьяны Береговой. Художественные произведения украинцев разных поколений поразили жителей Барселоны и гостей города.

Выставку представила президент Ассоциации по развитию международных отношений ADRUM Татьяна Колесниченко. Генеральный консул Украины в Барселоне Елена Тронина подчеркнула чрезвычайную важность проекта. Выставка попала в документальный фильм, который снимают испанцы об Украине. Необыкновенные эмоции, вызванные работами украинцев, отразятся в душах барселонцев и укрепят связь между нашими народами. Выставка прошла с большим успехом и вызвала широкий резонанс в испанском обществе.

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''Поколение войны. Пятый год'': в Барселоне прошла выставка работ украинских художников

Выставка попала в документальный фильм, который снимают испанцы об Украине. Источник: пресс-служба

Уже традиционно в рамках выставки прошел проект "Выставка в выставке", в котором приняли участие семь художников, каждому из которых был посвящен отдельный баннер, на котором экспонировались работы художника. Зрители увидели экспозиции работ Софи Роман, Ирины Луценко, Аллы Коростояновой, Татьяны Таран, Натальи Филяк-Заставной, Алексея Хмырова и Людмилы Рябковой.

''Поколение войны. Пятый год'': в Барселоне прошла выставка работ украинских художников

Уже традиционно в рамках выставки прошел проект "Выставка в выставке". Источник: пресс-служба

На выставке присутствовали три участницы проекта – Татьяна Таран из Харькова, Юлия Тарасова из Киева, которая сейчас проживает в Алании, Турция, и Лилия Плис из Обухова, которая передала организаторам и испанским партнерам подарки от Обуховского городского совета.

''Поколение войны. Пятый год'': в Барселоне прошла выставка работ украинских художников

Лилия Плис вручила подарки от Обуховского городского совета. Источник: пресс-служба

Выставка в Барселоне представляет избранные работы арт-марафона "Поколение войны", который объединяет искусство, рожденное войной, ведь в нем принимают участие художники всех поколений со всей Украины. Среди работ есть произведения военных и детей военных, сирот, вдов, ветеранов, юных и взрослых граждан Украины, которые в ужасных условиях войны пятый год живут под бомбардировками в своих городах и селах, а также украинцев, которые из-за войны были вынуждены покинуть родину – каждый на своем месте ежедневно борется за победу над захватчиком и мир в Украине.

''Поколение войны. Пятый год'': в Барселоне прошла выставка работ украинских художников

В Барселоне состоялась выставка работ украинских художников. Источник: пресс-служба

Выставка знакомит с природой, культурой, аутентичностью и современным искусством Украины, демонстрируя вклад Украины в мировое культурное пространство. Через творчество украинцев мир видит самую ценную черту человечества – способность превращать ужас и боль в прекрасное. Артмарафон является частью масштабного Международного художественного фестиваля МАЛЮЙ.UA.WAR – единственной культурной инициативы в Украине, которая непрерывно продолжается с первой недели полномасштабного вторжения. Это единственный в мире проект, который через искусство анализирует изменение сознания разных поколений в ходе затянувшейся современной войны.

''Поколение войны. Пятый год'': в Барселоне прошла выставка работ украинских художников

В Барселоне состоялась выставка работ украинских художников. Источник: пресс-служба

''Поколение войны. Пятый год'': в Барселоне прошла выставка работ украинских художников

В Барселоне прошла выставка работ украинских художников. Источник: пресс-служба

За время полномасштабного вторжения России в Украину состоялось более 70 культурных проектов участников МАЛЮЙ.UA.WAR, которые были представлены в 20 странах мира: Украине, Испании, США, Швейцарии, Ватикане, Черногории, Албании, Южной Корее, Японии, Малайзии, Китае, Болгарии, Северной Македонии, Сербии, Польше, Греции, Азербайджане, Пакистане, Парагвае, Аргентине. В Барселоне это вторая выставка, первая состоялась в сентябре прошлого года.

''Поколение войны. Пятый год'': в Барселоне прошла выставка работ украинских художников

В Барселоне состоялась выставка работ украинских художников. Источник: пресс-служба

Выставка организована Ассоциацией развития международных отношений ADRUM, компанией STUDIORAR и Украинской ассоциацией "Джерело" при поддержке Генерального консульства Украины в Барселоне, региональных властей Каталонии и городских властей Барселоны.

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