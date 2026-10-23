Штраф в 26 тысяч никого не пугает: Кощук предложила штрафовать продавцов нелегальных жидкостей для вейпов на 250 тысяч

Повышение штрафа за нелегальную продажу жидкостей для электронных сигарет могло бы способствовать сокращению теневого оборота вейпов. Такое мнение высказала эксперт по вопросам налогообложения Growford Institute, кандидат экономических наук Татьяна Кощук, комментируя инициативу правительства по сокращению теневого сектора экономики.

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Об этом сообщает "Суспільне".

По ее словам, основными продавцами нелегальных товаров в этой категории являются ФЛП, которые не могут получить лицензию на подакцизные товары. Соответственно, они не платят акцизный налог, налог на добавленную стоимость и т. д. Средняя цена набора для самозамеса (основная схема нелегальной продажи жидкостей для вейпов, когда все компоненты продаются отдельно, а пользователь сам их смешивает) составляет 350 грн. Если бы эти товары облагались налогом, их стоимость составляла бы 430 грн.

"Что с этим делать? Государство уже ввело определенные ограничения на продажу сырья. Применяется штраф в размере 26 тысяч гривен для одной розничной точки. Однако средняя ежедневная выручка таких точек – около 7 тысяч гривен. То есть этим штрафом, к сожалению, сегодня никого не испугаешь. Если бы этот штраф составлял 250 тысяч гривен, возможно, это как-то повлияло бы на ситуацию", – отметила эксперт.

С другой стороны, подчеркнула она, помимо повышения штрафов важно сделать так, чтобы их применяли. По данным ГНС, в 2026 году из примерно 4 тысяч точек нелегальной продажи жидкостей для электронных сигарет штрафы получили только 300.

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"Проблему нужно решать с разных сторон. Должны подключиться ГНС, Бюро экономической безопасности, которое должно бороться с нелегальным производством жидкостей. Должны подключиться таможенная служба, пограничная служба, которые должны блокировать импорт этой продукции. То есть нужна комплексная программа", – сказала Татьяна Кощук.

Напомним, в среду, 21 октября, во время встречи с правительственными чиновниками, народными депутатами, директором БЭБ Александром Цивинским, первым заместителем главы Государственной налоговой службы Юрием Конюшенко, руководством Национальной полиции и таможенной службы правительство определило первоочередные меры по сокращению теневого сектора экономики. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Главные истории дня

Среди первоочередных мер – противодействие незаконному производству и обороту табачных изделий, налогообложение электронных сигарет и жидкостей для них; контрабанда; ликвидация схем уклонения от уплаты налогов; махинации в игорном бизнесе и т. д.