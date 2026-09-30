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Погода определяет антициклон: синоптик дала прогноз на первый день октября в Украине. Карта

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
Time to read2 мин
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Погода определяет антициклон: синоптик дала прогноз на первый день октября в Украине. Карта
Синоптик дала прогноз на первый день октября в Украине
Источник: pexels

Синоптическая ситуация в Украине 1 октября будет находиться под влиянием северного антициклона. Он принесет солнечную, сухую и умеренно теплую погоду практически на всю территорию страны.

Температурные показатели в среднем по Украине составят +17...+22 градуса. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко и Украинский гидрометцентр.

Осадки и температура в регионах

В четверг, 1 октября, в большинстве областей ожидает сухая погода. Небольшие дожди возможны только местами в Крыму и Приазовье.

В Ужгороде столбики термометров поднимутся до +19...+21, во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах и Тернополе +15...+18.

В Чернигове, Сумах, Житомире, Виннице и Черкассах ожидается +15...+1, в Полтаве и Кропивницком до +17...+19 градусов.

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В Днепре, Харькове, Донецке и Луганске +15...+18, в Одессе, Николаеве и Херсоне воздух прогреется до +20.

Синоптик предупреждает об опасных метеорологических явлениях. В южной части Украины, в восточных областях и на Днепропетровщине ожидаются порывы северо-восточного ветра, которые будут достигать штормовых значений до 15–20 м/с. Жителям этих регионов следует соблюдать осторожность.

Погода в Киеве и области

Начало октября в столице пройдет при сухой, солнечной и умеренно теплой погоде. В течение дня температура воздуха в Киеве будет колебаться в пределах +16...+18, ночью похолодает до +6...+8.

Сухая и сравнительно теплая погода удержится в Украине до конца недели. Однако антициклональный характер погоды слабо способствует рассеиванию задымленного воздуха. Вредные микрочастицы пыли и смога будут сочетаться с естественными утренними туманами, поэтому людям с бронхолегочными заболеваниями и аллергиями следует особенно внимательно отнестись к своему самочувствию.

Погода определяет антициклон: синоптик дала прогноз на первый день октября в Украине. Карта

Погода в Україні 1 жовтня

Источник: Укргідрометцентр

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2026–2027 годов в Украине, по предварительным прогнозам, может оказаться теплее климатической нормы с необычно высокими температурами в декабре. Наиболее вероятным периодом похолодания называют январь.

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