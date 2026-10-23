Погода в ноябре может удивить украинцев: синоптик дала прогноз

Украинцам советуют не воспринимать месячный прогноз как точный сценарий погоды на каждый день. Синоптики объяснили, на какие прогнозы стоит ориентироваться при планировании дел и почему погодные тенденции могут меняться.

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Информацию обнародовало агентство Укрінформ. О погодных тенденциях сообщила начальница отдела коммуникации со СМИ Украинского гидрометеорологического центра ГСЧС Украины Наталья Птуха во время брифинга.

Сейчас есть предпосылки для некоторого снижения температуры в ноябре. В то же время оценки украинских специалистов и мировых прогностических центров свидетельствуют, что в целом месяц может быть теплее обычного.

"Но в целом ноябрь, по оценкам наших специалистов в Украинском гидрометеорологическом центре и по оценке мировых прогностических центров для нашей территории, то есть по Восточной Европе, все же ожидается на один градус выше климатической нормы. Среднемесячная температура прогнозируется от 2 до 8 градусов тепла", – отметила Птуха.

Долгосрочные прогнозы показывают прежде всего общие тенденции, а не точные погодные условия на конкретные даты. Поэтому заранее определить температуру воздуха на каждый день ноября по такому прогнозу невозможно.

"Долгосрочные прогнозы – это тенденции. Мы не можем закладывать их в свои планы как ежедневные прогнозы. Там нет конкретных цифр для конкретных дней, там нет прямого распределения температуры", – пояснила представительница УкрГМЦ.

Такие прогнозы позволяют оценить вероятные изменения атмосферного давления и определить, какие воздушные массы могут поступать на определенную территорию.

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Для планирования повседневных дел Наталия Птуха рекомендует использовать краткосрочные прогнозы погоды. Они охватывают ближайшие три-пять суток, а консультации могут предоставляться на период до десяти суток.

"Поэтому всегда призываем ориентироваться именно на краткосрочный прогноз", – подчеркнула синоптик.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 23 октября в части областей Украины будет переменчивая погода. Ожидаются дожди, а на западе страны будет ощутимо прохладнее, чем в других регионах. В то же время в ближайшие дни температура воздуха днем местами будет достигать +20 градусов.

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