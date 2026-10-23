Погода в ноябре может удивить украинцев: синоптик дала прогноз

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаСердючка на сцене в Париже сняла свою культовую звезду с головы и обратилась к залу с криком души: редкие кадры Данилко без кепки и маскиСердючка на сцене в Париже сняла свою культовую звезду с головы и обратилась к залу с криком души: редкие кадры Данилко без кепки и маскиВ Украину из российского плена вернули 270 человек: пятерых из них считали погибшими во время теракта в Еленовке. Фото, видеоВ Украину из российского плена вернули 270 человек: пятерых из них считали погибшими во время теракта в Еленовке. Фото, видеокраинцев предупредили о резком росте цен на бензинУкраинцев предупредили о резком росте цен на бензин: к чему "готовятся" АЗССеть LaserVille вошла в Книгу рекордов УкраиныСеть LaserVille вошла в Книгу рекордов УкраиныПутин"Уходи в отставку, старый уже": Путин заговорил об уважении и равенстве и стал посмешищем в сетиЧетыре знака зодиака наконец-то выходят из эры безденежья: деньги будут приходить к вам самиЧетыре знака зодиака наконец-то выходят из эры безденежья: деньги будут приходить к вам самиВозле Керченского моста шторм разорвал заграждение из барж, которыми оккупанты защищают его от дронов. ФотоВозле Керченского моста шторм разорвал заграждение из барж, которыми оккупанты защищают его от дронов. ФотоСтали известны новые подробности развода Свитолиной и МонфисаСтали известны новые подробности развода Свитолиной и МонфисаФильм "Следы", который Украина отправила на "Оскар", показали в Париже, Берлине и Киеве: команда отправляется в тур по СШАФильм "Следы", который Украина отправила на "Оскар", показали в Париже, Берлине и Киеве: команда отправляется в тур по США

Погода в ноябре может удивить украинцев: синоптик дала прогноз

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
132
Погода в ноябре может удивить украинцев: синоптик дала прогноз
Наталия Птуха рассказала о погоде на месяц. Источник: Pexels/Укринформ.

Украинцам советуют не воспринимать месячный прогноз как точный сценарий погоды на каждый день. Синоптики объяснили, на какие прогнозы стоит ориентироваться при планировании дел и почему погодные тенденции могут меняться.

Информацию обнародовало агентство Укрінформ. О погодных тенденциях сообщила начальница отдела коммуникации со СМИ Украинского гидрометеорологического центра ГСЧС Украины Наталья Птуха во время брифинга.

Сейчас есть предпосылки для некоторого снижения температуры в ноябре. В то же время оценки украинских специалистов и мировых прогностических центров свидетельствуют, что в целом месяц может быть теплее обычного.

"Но в целом ноябрь, по оценкам наших специалистов в Украинском гидрометеорологическом центре и по оценке мировых прогностических центров для нашей территории, то есть по Восточной Европе, все же ожидается на один градус выше климатической нормы. Среднемесячная температура прогнозируется от 2 до 8 градусов тепла", – отметила Птуха.

Читайте также
Мария ШевчукМария Шевчук
2,5 т.
"Мамы больше нет – ее убила российская ракета": La Repubblica рассказала историю 11-летнего Романа Олексіва, пережившего удар РФ по Виннице
2,5 т.
"Мамы больше нет – ее убила российская ракета": La Repubblica рассказала историю 11-летнего Романа Олексіва, пережившего удар РФ по Виннице
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
2,3 т.
Не каждая хризантема переживет зиму: как выбрать морозостойкую
2,3 т.
Не каждая хризантема переживет зиму: как выбрать морозостойкую
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
2,1 т.
Могут ли сотрудники ТЦК вручать повестки ночью и заходить в жилье: подробное объяснение
2,1 т.
Могут ли сотрудники ТЦК вручать повестки ночью и заходить в жилье: подробное объяснение

Долгосрочные прогнозы показывают прежде всего общие тенденции, а не точные погодные условия на конкретные даты. Поэтому заранее определить температуру воздуха на каждый день ноября по такому прогнозу невозможно.

"Долгосрочные прогнозы – это тенденции. Мы не можем закладывать их в свои планы как ежедневные прогнозы. Там нет конкретных цифр для конкретных дней, там нет прямого распределения температуры", – пояснила представительница УкрГМЦ.

Такие прогнозы позволяют оценить вероятные изменения атмосферного давления и определить, какие воздушные массы могут поступать на определенную территорию.

Для планирования повседневных дел Наталия Птуха рекомендует использовать краткосрочные прогнозы погоды. Они охватывают ближайшие три-пять суток, а консультации могут предоставляться на период до десяти суток.

"Поэтому всегда призываем ориентироваться именно на краткосрочный прогноз", – подчеркнула синоптик.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 23 октября в части областей Украины будет переменчивая погода. Ожидаются дожди, а на западе страны будет ощутимо прохладнее, чем в других регионах. В то же время в ближайшие дни температура воздуха днем местами будет достигать +20 градусов.

Похожие темы
Прогноз погодыпогодасиноптик
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники