Погода будет переменчивой: синоптик дал подробный прогноз на неделю в Украине. Карта

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Еще при нашей с вами жизни мы увидим, как Китай выдвинет территориальные претензии к России. Интервью с КулебойЕще при нашей с вами жизни мы увидим, как Китай выдвинет территориальные претензии к России. Интервью с КулебойСколько стоит снять 1-комнатую квартиру в Киеве в октябре 2026 годаСтарые цены больше не действуют: сколько стоит снять 1-комнатую квартиру в Киеве в октябре 2026 годаУ украинцев в супермаркетах отказываются принимать гривни определенных номиналовУ украинцев в супермаркетах отказываются принимать гривни определенных номиналов: куда обращатьсяУкраинские удары по Санкт-Петербургу выявили две уязвимости России — ISWУкраинские удары по Санкт-Петербургу выявили две уязвимости России — ISWНацбанк выпустил новые 5 грнНацбанк выпустит новые 5 грн: будут в оригинальном дизайне"Им нужно к психиатру!" Автор Капитошки и Петрика П'яточкина – об украинском языке, переезде в Германию и детях, которые различают КАБы и "Шахеды""Им нужно к психиатру!" Автор Капитошки и Петрика П'яточкина – об украинском языке, переезде в Германию и детях, которые различают КАБы и "Шахеды"Враг запустил залп баллистики по Киеву: повреждены дома, станция метро, есть пострадавшиеВраг запустил залп баллистики по Киеву: повреждены дома, станция метро, есть пострадавшиеИллюстрация - загранпаспорт УкраиныУкраинцам не сделают загранпаспорт без этого: какой документ нужно обязательно предоставитьАстрономы обнаружили планету с водой и погодными условиями, похожими на земные: где она находитсяАстрономы обнаружили планету с водой и погодными условиями, похожими на земные: где она находитсяармия России потериСилы обороны сократили численность армии РФ еще на 2100 оккупантов: данные Генштаба

Погода будет переменчивой: синоптик дал подробный прогноз на неделю в Украине. Карта

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
icon 57
Погода будет переменчивой: синоптик дал подробный прогноз на неделю в Украине. Карта
В Украине в течение недели погода будет меняться от дождливой до теплой и сухой. Источник: Pexels

В Украине в течение недели, с 19 по 25 октября, погода будет меняться от дождливой до теплой и сухой. В начале недели осадки охватят большинство регионов, местами возможны грозы и сильные дожди, однако в дальнейшем антициклон принесет преимущественно сухую погоду, а дневная температура местами достигнет +22 градусов.

Такой прогноз дал синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, в понедельник Украина будет находиться под влиянием южного циклона, а в последующие дни погодные условия постепенно стабилизируются.

Погода в Украине на неделю: прогноз по дням

В понедельник, 19 октября, дожди пройдут в большинстве областей Украины. На юге и в центральных регионах местами возможны грозы, а в Одесской области – сильные осадки. Температура ночью составит +8...+13 °C, днём – +11...+17 °C. Ветер восточный, на Правобережье северный, 7–12 м/с.

Читайте также
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
icon 6,2 т.
"Каждый месяц съедает салаку на 800 грн": у супругов из Батурина уже 15 лет живёт аист Бужская. Фото и видео
icon 6,2 т.
"Каждый месяц съедает салаку на 800 грн": у супругов из Батурина уже 15 лет живёт аист Бужская. Фото и видео
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 4,6 т.
День сюрпризов и везения в делах: Скорпионы, не торопитесь, а Овны, придержите язык – гороскоп на 19 октября
icon 4,6 т.
День сюрпризов и везения в делах: Скорпионы, не торопитесь, а Овны, придержите язык – гороскоп на 19 октября
Дарья ДуроваДарья Дурова
icon 3,2 т.
"Создавала вязаные куклы": вражеский удар по Запорожью оборвал жизнь талантливой мастерицы. Фото
icon 3,2 т.
"Создавала вязаные куклы": вражеский удар по Запорожью оборвал жизнь талантливой мастерицы. Фото
Погода будет переменчивой: синоптик дал подробный прогноз на неделю в Украине. Карта

Прогноз погоды на 19 октября. Источник: Скриншот

Во вторник, 20 октября, дождливая погода сохранится в южных и западных областях. На остальной территории существенных осадков не ожидается. Ночью будет +8...+13 °C, днём – +12...+17 °C, а в Крыму и Приазовье местами до +20 °C. Ветер преимущественно восточный, 5–10 м/с.

Погода будет переменчивой: синоптик дал подробный прогноз на неделю в Украине. Карта

Прогноз погоды на 20 октября. Источник: Скриншот

В среду, 21 октября, местами на западе и востоке страны возможны небольшие кратковременные дожди. В остальных регионах будет сухо. Температура ночью составит +7…+12 °C, днём – +14…+19 °C. Ветер восточный или юго-восточный, 5–10 м/с.

Погода будет переменчивой: синоптик дал подробный прогноз на неделю в Украине. Карта

Прогноз погоды на 21 октября. Источник: Скриншот

В четверг, 22 октября, на большей части территории Украины осадков не прогнозируется. Только днем в западных областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью ожидается +7…+12 °C, днём – +13…+18 °C, а в Крыму и в Одесской области местами до +20 °C. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с.

Погода будет переменчивой: синоптик дал подробный прогноз на неделю в Украине. Карта

Прогноз погоды на 22 октября. Источник: Скриншот

В пятницу, 23 октября, в Украине установится теплая и сухая погода. Температура ночью будет колебаться в пределах +6...+11 °C, днем составит +15...+20 °C. На юге и в Закарпатье местами воздух прогреется до +21...+22 °C. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с.

Погода будет переменчивой: синоптик дал подробный прогноз на неделю в Украине. Карта

Прогноз погоды на 23 октября. Источник: Скриншот

В субботу, 24 октября, антициклон обеспечит сухую и теплую погоду по всей стране. Ночью прогнозируется +5...+10 °C, днём – +14...+19 °C. Ветер восточный или юго-восточный, 5–10 м/с.

Погода будет переменчивой: синоптик дал подробный прогноз на неделю в Украине. Карта

Прогноз погоды на 24 октября. Источник: Скриншот

В воскресенье, 25 октября, будет преобладать теплая погода без осадков. Температура ночью составит +5...+10 °C, днем – +13...+18 °C. Ветер восточный, 5–10 м/с.

Напомним, метеорологи Карпат поделились прогнозом относительно предстоящей зимы в Украине. По данным наблюдений на метеостанции Пожижевская, есть основания ожидать, что зима будет относительно теплой.

Как писал OBOZ.UA, в Карпатах выпал снег, и горы покрылись зимними пейзажами. Снег засыпал, в частности, горы Близница, Шпицы и Хомьяк.

Похожие темы
Прогноз погодыпогодаосеньдождьСолнцеИгорь КибальчичИгорь Кибальчич
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться