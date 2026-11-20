Керамическая плитка постепенно теряет популярность в современном дизайне кухонь. Вместо нее все чаще выбирают большие плиты из натурального камня, которые создают сплошную поверхность без многочисленных швов.

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Дизайнеры объяснили, чем привлекательна эта тенденция и какие материалы пользуются наибольшим спросом. Подробнее об этом говорится на портале Poznatsvet.

Почему каменные панели становятся популярными на кухнях

Натуральный камень снова становится популярным материалом для оформления кухонь. Мрамор, гранит и кварцит используют не только для столешниц, но и для облицовки стены над рабочей поверхностью. Вместо привычной плитки дизайнеры предлагают устанавливать большие каменные панели, которые образуют цельное покрытие с минимальным количеством стыков.

Особенно актуально выглядит сочетание столешницы и кухонного фартука из одного материала. Это помогает создать гармоничный интерьер без лишних визуальных деталей.

В некоторых современных кухнях каменную облицовку поднимают не только до верхних шкафов, но и до самого потолка. Такой вариант особенно уместен в помещениях без навесных шкафов или в зоне над плитой и вытяжкой.

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Популярность камня объясняется не только его внешним видом, но и практичностью. В отличие от плитки, у крупных панелей значительно меньше швов, в которых обычно скапливаются жир и грязь. Благодаря этому ухаживать за поверхностью может быть проще, хотя многое зависит от вида камня и способа его обработки.

Однако стоит помнить, что натуральные материалы требуют надлежащего ухода. Например, мрамор чувствителен к кислотам, поэтому лимонный сок и уксус могут оставить на нем повреждения. Некоторые виды камня также необходимо регулярно обрабатывать специальными защитными средствами.

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Альтернативой могут стать крупноформатные керамические панели или искусственный камень, имитирующие натуральную поверхность и обычно более простые в уходе.

Высокая цена и особенности монтажа

Один из главных минусов такого решения – высокая стоимость, поскольку натуральный камень значительно дороже обычной плитки. Мрамор с крупными прожилками или высококачественный кварцит могут обойтись еще дороже.

В окончательную стоимость также входят обработка краев, вырезы для ящиков, транспортировка и профессиональная сборка. Крупные плиты тяжелые, и их установка требует точного выравнивания. Во время ремонта также необходимо проверить основание и способ крепления.

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Более дешевой альтернативой служат крупноформатные керамические плиты с каменным декором. Они могут имитировать мрамор или гранит, но в целом более устойчивы к распространенным кухонным пятнам. Однако их установка тоже может обойтись недешево.

Хотя сплошные каменные поверхности привлекают внимание дизайнеров, керамическая плитка остается очень популярной. Среди домохозяйств, выбравших плитку для нового кухонного фартука, по-прежнему преобладают традиционные прямоугольные формы. Помимо камня, также используются стекло, нержавеющая сталь или специально обработанные моющиеся поверхности. У каждого материала есть свои преимущества, но и ограничения.

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При выборе важно учитывать расположение варочной поверхности. Материал за варочной поверхностью должен соответствовать требованиям производителя прибора к термостойкости и безопасным расстояниям. Не каждая декоративная панель подходит для зоны, подвергающейся воздействию высоких температур.

Как подчеркнули специалисты, современная мода не должна быть единственным решающим фактором при планировании ремонта кухни. Прежде всего, кухонная стена должна выдерживать ежедневное приготовление пищи и быть простой в уходе.

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