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После каких культур нельзя сажать чеснок: урожая не будет

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read3 мин
2,3 т.
После каких культур нельзя сажать чеснок: урожая не будет
Озимый чеснок важно не сажать там, где росли неподходящие для него растения-предшественники. Источник: Jurgute

Посаженный осенью озимый чеснок позволяет получить урожай овоща значительно раньше в следующем сезоне. Но, чтобы растение вовремя взошло и хорошо себя чувствовало, нужно учитывать не только сроки посадки и уход, но и то, какие культуры росли на грядке раньше.

Как пишет VSN, если выбрать неудачное место, в почве могут остаться возбудители болезней и вредители, опасные именно для чеснока. Из-за этого растения будут развиваться хуже, головки будут мелкими, а часть урожая может сгнить еще до уборки или во время хранения. И вот список неудачных предшественников и другие условия, которые помогут вам вырастить большой урожай озимого чеснока.

После каких культур не рекомендуют сажать озимый чеснок

  • Чеснок

Повторно высаживать чеснок на том же участке каждый год – плохое решение с точки зрения севооборота. Со временем в почве накапливаются возбудители заболеваний и вредители, поражающие именно эту культуру. Это повышает вероятность появления гнили, повреждения корневой системы и нарушений в формировании луковиц.

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  • Репчатый лук

Лук, как и чеснок, относится к семейству амариллисовых, поэтому у этих растений общие вредители и болезни. Поэтому не стоит выращивать их друг за другом на одной и той же грядке. Это ограничение распространяется также на порей, шалот и другие разновидности лука.

Специалисты по овощеводству рекомендуют возвращать чеснок на прежний участок не раньше чем через три-четыре года. Если почва поражена болезнями, от которых сложно избавиться, перерыв между посадками придется увеличить.

  • Другие луковые культуры

Замена репчатого лука на зеленый или другую родственную культуру не решает проблему. Возбудители общих заболеваний могут сохраняться в земле и растительных остатках, поэтому участок после таких растений тоже не лучший выбор для озимого чеснока.

  • Картофель (с учетом состояния почвы)

Картофель относится к другому семейству растений, чем чеснок, поэтому сам по себе не является категорически нежелательным предшественником. Однако стоит учитывать, болел ли он в течение сезона, были ли на грядке почвенные вредители и осталось ли после сбора много растительных остатков. Если на все ответы "да", в таких обстоятельствах лучше найти другое место для посадки чеснока. Не следует высаживать его и на участках с признаками гнили и плохим отводом воды.

Какие культуры подходят в качестве предшественников для чеснока

Озимый чеснок обычно хорошо растет на грядках, где до него выращивали огурцы, кабачки, тыквы, горох или фасоль. Можно использовать и участки после ранних капустных культур – при условии, что почва здоровая и пригодна для выращивания чеснока.

Самое важное, чтобы предшествующая культура не относилась к луковым. Перед посадкой нужно убрать с грядки растительные остатки и проверить, не слишком ли уплотнена и не переувлажнена ли земля.

Как подготовить грядку к посадке озимого чеснока

Чтобы зубчики успели укорениться до наступления морозов, а весной растения быстро пошли в рост, стоит заранее позаботиться об условиях на грядке.

  • Отведите чесноку солнечное место. При недостатке света луковицы могут вырасти мельче.
  • Позаботьтесь об отводе воды. Если влага застаивается в почве, возрастает риск загнивания посадочного материала.
  • Тщательно уберите растительные остатки. Это особенно важно, если предыдущие растения болели.
  • Не удобряйте грядку свежим навозом непосредственно перед посадкой. Почву лучше подготовить заранее, используя зрелый компост и подходящие удобрения.

Отберите здоровые зубчики. Для посадки подходят плотные, неповрежденные зубки без пятен и признаков гнили.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие деревья в саду нельзя белить осенью и почему.

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