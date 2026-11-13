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После потепления ударит мороз: синоптики дали прогноз на выходные в Украине. Карта

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
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После потепления ударит мороз: синоптики дали прогноз на выходные в Украине. Карта
Осень. Иллюстративное фото. Источник: Pexels

После относительно теплого начала выходных в Украину придет похолодание, которое будет сопровождаться ночными морозами в отдельных регионах. Уже в воскресенье, 15 ноября, температура воздуха в западных и центральных областях местами опустится до -3 градусов, тогда как накануне в большинстве регионов будет значительно теплее.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Синоптики также показали, как будет меняться температура воздуха в разных областях Украины в течение выходных.

Какой будет погода в Украине 14 ноября

В субботу, 14 ноября, в западных областях днем ожидается +3...+7 градусов, ночью температура будет колебаться от -2 до +4 градусов. На севере и в центральных регионах столбики термометров покажут преимущественно +3...+6 градусов днем и +1...+6 ночью.

Теплее будет на юге и востоке страны. Там днем воздух прогреется до +4...+14 градусов, а ночью местами температура составит +6...+15 градусов.

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В некоторых областях возможен небольшой дождь. В частности, он прогнозируется в Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях. На остальной территории будет преобладать облачная погода с прояснениями.

После потепления ударит мороз: синоптики дали прогноз на выходные в Украине. Карта

Прогноз погоды на 14 ноября. Источник: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 15 ноября

В воскресенье в Украине станет прохладнее. В западных областях днем ожидается +4...+8 градусов, однако ночью температура местами опустится до -3 градусов.

В северных и центральных регионах дневные показатели составят преимущественно +3...+7 градусов, а ночью будут колебаться от -3 до +5 градусов.

На юге и востоке будет несколько теплее: днем воздух прогреется до +5...+8 градусов, ночью ожидается преимущественно 0...+5 градусов.

В то же время в большинстве областей 15 ноября прогнозируют солнечную погоду без осадков.

После потепления ударит мороз: синоптики дали прогноз на выходные в Украине. Карта

Прогноза погоды на 15 ноября. Источник: Укргидрометцентр

Напомним, зима 2026–2027 годов в Украине может быть относительно теплой. Однако синоптики предупреждают о вероятных периодах сильных морозов, снегопадов и резких изменений температуры.

Как писал OBOZ.UA, в начале ноября в некоторых областях Украины уже зафиксировали первый снег. Местами снегопады создали настоящие зимние пейзажи, хотя до начала календарной зимы еще остается время.

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