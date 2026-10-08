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"После плена хочу создать семью": защитник Мариуполя Александр Наговицин получил квартиру от Фонда Рината Ахметова

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read3 мин
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"После плена хочу создать семью": защитник Мариуполя Александр Наговицин получил квартиру от Фонда Рината Ахметова
Защитник получил квартиру в рамках программы "Дома". Источник: "Сердце Азовстали"

33-летний защитник Мариуполя Александр Наговицин получил квартиру в рамках программы "Дома", которую Фонд Рината Ахметова реализует совместно с проектом "Сердце Азовстали".

Александр – уроженец Одессы. Служил в Национальной гвардии Украины и был военным врачом. Во время обороны Мариуполя вместе с сослуживцами работал в Мариупольском гарнизоне, на заводах имени Ильича и "Азовстали", в порту. На передовой он был не только военным, но и врачом, спасавшим жизни сослуживцев. Операции приходилось проводить без света и под обстрелами. Переливание крови проводили в полевых условиях.

''После плена хочу создать семью'': защитник Мариуполя Александр Наговицин получил квартиру от Фонда Рината Ахметова

Александр Наговицин получил квартиру по программе "Дома". Источник: "Сердце Азовстали"

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Сам Александр неоднократно получал ранения. Получил минно-взрывные травмы, сотрясения головного мозга и акубаротравмы. В апреле 2022 года получил многочисленные осколочные ранения тела и конечностей. Тогда же попал в российский плен, где пробыл год.

После возвращения в Украину Александр продолжил восстановление. Война и плен существенно сказались на его здоровье: боль в теле до сих пор иногда не дает ему спать. В то же время он решил помогать другим защитникам. После плена освоил еще одну специальность – физическую и реабилитационную медицину – и теперь помогает сослуживцам восстанавливаться и возвращаться к активной жизни.

''После плена хочу создать семью'': защитник Мариуполя Александр Наговицин получил квартиру от Фонда Рината Ахметова

Александр Наговицин получил квартиру по программе "Дома". Источник: "Сердце Азовстали"

После всего пережитого защитник больше всего хочет создать семью и теперь имеет для этого собственную квартиру.

"Я хочу поблагодарить Рината Леонидовича и команду, которую он основал, за то, что вы не бросаете нас, таких бойцов. За то, что мы нужны. Это для нас очень важно. Огромная благодарность вам", – говорит защитник.

Сертификат и ключи от квартиры Александру вручила секретарь Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Татьяна Кухоцкая. Она пожелала защитнику счастья на новом месте и подчеркнула, что собственное жилье – это не просто стены, а возможность строить там свое будущее.

''После плена хочу создать семью'': защитник Мариуполя Александр Наговицин получил квартиру от Фонда Рината Ахметова

Александр Наговицин получил квартиру по программе "Дома". Источник: "Сердце Азовстали"

"Передаю привет от нашего основателя Рината Ахметова. Для него важно, чтобы та помощь, которую он оказывает, приносила пользу. Вы – наш герой, человек, который помогал своим собратьям даже в плену, который продолжал лечить, продолжал делать все, чтобы сохранить здоровье своих собратьев", – подчеркнула Татьяна Кухоцкая.

Программа "Дома" предусматривает предоставление квартир защитникам Мариуполя с инвалидностью I и II групп. Собственное жилье становится для них не только решением бытовых вопросов, но и важной частью пути посттравматического роста – возвращения к полноценной жизни после боев и плена.

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