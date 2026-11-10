После 10 ноября у 4 знаков китайского зодиака все сложится удачно: вы посмотрите на все по-другому

Несколько благоприятных событий могут помочь четырем знакам китайского зодиака встать на свои места после вторника.

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Сегодня – День избавления от Земляной Крысы, так что одно небольшое препятствие наконец-то исчезнет, пишет Yourtango.

Змея

До сих пор казалось проще бороться с какой-то проблемой, чем менять всю ситуацию целиком. Но сегодня именно устранение проблемы упрощает жизнь. Четыре знака зодиака подходят к своим печалям практично и сразу же находят облегчение.

До сих пор это казалось невозможным, Снейк, но каким-то образом ты научился экономить больше денег, чем тратишь. Ты постоянно следишь за своими расходами, гадая, на чем можно сэкономить. Это очень сложно, и ты делал все, что мог, но каждый раз терпел неудачу.

Во вторник вы просматриваете свои счета и понимаете, что есть одна вещь, которая вам больше не нужна. Возможно, есть более дешевый способ ее получить. Сделав несколько звонков и, может быть, несколько кликов, вы сможете сэкономить больше. На самом деле, это очень хороший день! Ваши финансы, кажется, наконец-то улучшаются.

Обезьяна

Обезьянка, ты каким-то образом умудряешься сгладить семейный конфликт перед праздниками. Это то время года, когда нарастает напряжение, и тебя охватывает тревога. Одна ссора привела к недопониманию с человеком, с которым ты раньше был близок. Ты понимаешь, что твои намерения были благими, когда ты сказал то, что хотел сказать.

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Они восприняли ваши действия как недобрые, и вместо того, чтобы помочь им увидеть вас в новом свете, вы решили разорвать отношения. 10 ноября вы понимаете, что готовы все уладить. Вы начинаете разговор и стараетесь очистить энергетику ситуации. Прошло достаточно времени, чтобы вы оба смогли все обдумать и были готовы простить.

Бык

Вы наконец-то избавляетесь от части своей жизни, которая, по мнению окружающих, великолепна, но для вас является просто раздражающей. Во вторник вы принимаете непростое решение по поводу чего-то в вашем доме или просто в вашей повседневной жизни. Отчасти вы позволяете этому оставаться так долго, потому что каждый раз, когда вы говорите, что смирились с этим, кто-то уговаривает вас снова это оставить.

Главные истории дня

Но теперь ты задаешься вопросом, чью жизнь ты вообще живешь. Ты решаешь, что свою собственную, поэтому заботишься о ней. В тот момент, когда она исчезает из твоей жизни, ты чувствуешь невероятное облегчение. Позже это будет довольно серьезный разговор, но ты знаешь, что это было правильное решение для тебя, Окс.

Кролик

Кролик, пора освободиться от обязательства, которое ты хотел выполнить, но теперь не хочешь. Давным-давно ты обещал сделать что-то на этой неделе, но теперь обстоятельства изменились.

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Времени, которое, как вы думали, у вас будет, больше нет. Вам действительно не хочется создавать кому-то проблемы и усложнять жизнь. Но чем раньше вы сообщите им об этом во вторник, тем лучше.

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