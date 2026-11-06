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Пикапы, экскаватор и автономное питание: "Стальной фронт" передал 157-й бригаде помощь на 7,6 млн грн

Мария ШевчукМария Шевчук
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Пикапы, экскаватор и автономное питание: "Стальной фронт" передал 157-й бригаде помощь на 7,6 млн грн
Четыре пикапа, экскаватор, 20 инверторных генераторов и 10 зарядных станций. Источник: "Стального фронта Рината Ахметова"

157-я отдельная механизированная бригада ВСУ получила новую партию техники и оборудования от "Стального фронта Рината Ахметова". Военным передали четыре пикапа, экскаватор, 20 инверторных генераторов и 10 зарядных станций. Общая стоимость партии составляет 7,65 млн грн.

Всего в передачу вошли 35 единиц техники и оборудования. Помощь охватывает три важные потребности военных: транспорт для повседневных задач, технику для инженерных работ и автономное электроснабжение в полевых условиях. Четыре пикапа помогут подразделениям перевозить военнослужащих, снаряжение и необходимые грузы. Для механизированной бригады такой транспорт является важной составляющей повседневной логистики, особенно когда нужно оперативно доставлять людей и оборудование.

Пикапы, экскаватор и автономное питание: ''Стальной фронт'' передал 157-й бригаде помощь на 7,6 млн грн

157-я отдельная механизированная бригада ВСУ получила новую партию техники. Источник: "Стального фронта Рината Ахметова"

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Экскаватор предназначен для инженерных работ – его используют для обустройства укрытий, защитных сооружений и других земляных работ. Механизация позволяет сократить время выполнения задач и уменьшить объем ручного труда военнослужащих.Отдельную часть помощи направили на обеспечение энергетической автономности. 20 инверторных генераторов и 10 зарядных станций позволят получать и накапливать электроэнергию при отсутствии стационарной сети. Такое оборудование необходимо для зарядки аккумуляторов, работы средств связи и другой электроники в полевых условиях.

"Для нас важна каждая составляющая этой помощи. Пикапы нужны для повседневной логистики, экскаватор позволяет быстрее выполнять инженерные работы, а генераторы и зарядные станции обеспечивают электропитание оборудования в полевых условиях. Все это необходимо для повседневной работы подразделений", – прокомментировал представитель бригады.

Пикапы, экскаватор и автономное питание: ''Стальной фронт'' передал 157-й бригаде помощь на 7,6 млн грн

157-я отдельная механизированная бригада ВСУ получила новую партию техники. Источник: "Стального фронта Рината Ахметова"

157-я ОМБр получает поддержку "Стального фронта Рината Ахметова" на постоянной основе. Ранее бригаде передавали автомобили, квадроциклы, средства связи, специальную технику и оборудование для ремонта и бытового обеспечения. В частности, в октябре 2026 года военные получили седельный тягач Volvo, 40-тонный автокран и специализированный прицеп для перевозки и обслуживания тяжелой техники.

По данным, опубликованным в октябре 2026 года, общий объем помощи 157-й ОМБр с начала сотрудничества уже составлял 234 млн грн, из которых 76,6 млн грн приходилось на 2026 год. Сумма приведена по состоянию на предыдущие публикации, без учета нынешней передачи. "Стальной фронт Рината Ахметова" объединяет военную помощь предприятий группы SCM. В рамках инициативы Силам обороны Украины передают транспорт, беспилотники, средства связи, специальную технику и другое необходимое оборудование. Предприятия группы также изготавливают стальные укрытия и защитные конструкции для военной техники.

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