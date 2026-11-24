Вторник, 24 ноября 2026 года, будет очень насыщенным. Полнолуние подтолкнет нас к более активным действиям. Утром вы сможете уверенно браться за более тяжелую и серьезную работу, так как до 12:11 Луна в Тельце благоприятствует действиям, помогая в профессиональных и финансовых вопросах. Затем немного замедлимся, так как Луна войдет в знак Близнецов, и в 3:55 наступит полнолуние. Это хорошее время для важных размышлений и смелых решений.

Видео дня

Вы сможете совершать крупные покупки, планировать поездки и собирать ценную информацию. Вечером настанет время расслабиться – тригон Солнца и Нептуна изменит ауру на более спокойную и жизнерадостную, пишет Vogue.

Овен

Сегодня вы можете быть более чувствительны. Избегайте толпы, шума и всего, что связано с негативными эмоциями. Вам нужно время, чтобы восстановить силы. Возможно, вам не захочется браться за новые задачи, но стоит наверстать упущенное время. Во второй половине дня Луна в секстиле придаст вам энергии и улучшит самочувствие. Сходите на свидание или встретьтесь с друзьями и хорошо проведите время.

Телец

Встретьтесь с коллегами или другими важными людьми, у которых могут быть интересные новости. Вы многому научитесь и найдете сторонников, с которыми сможете достичь чего-то конкретного. Соединение Луны придаст вам энергии, но избегайте споров. Если вы сосредоточитесь на своих задачах, вы легко достигнете своих целей. Однако отдохните после обеда, иначе вы можете начать нервничать. Йога или плавание значительно улучшат ваше настроение.

Близнецы

Полнолуние в вашем знаке придаст вам сил. Вы откроете для себя новые возможности и начнете действовать. Утро может быть немного суматошным, и некоторые могут жаловаться на свою судьбу, но сегодня вам повезет больше. Обсудите финансовые вопросы, не позволяйте себе оставаться в стороне при планировании важных дел. Во второй половине дня сосредоточьтесь на своей физической форме и красоте, позаботьтесь о своих потребностях, и в идеале вы отдохнете.

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Рак

Начало недели будет насыщенным. Первым делом утром вы вспомните об оплате счетов или об обсуждении важных проектов. Все получится, просто чаще проверяйте свой календарь, чтобы не опоздать на встречу. На работе внимательно пересмотрите корреспонденцию, и вы найдете важную деталь. Дома у вас тоже будет достаточно энергии, чтобы все успеть. Вечером атмосфера станет более спокойной. Отдохните.

Лев

Вы будете общительны и жизнерадостны. Несмотря на это, некоторые профессиональные дела могут затянуться. Не волнуйтесь, это может пойти вам на пользу. Если кто-то внезапно передумает или начнет что-то выяснять, задавайте вопросы. Разберитесь в проблеме, вместо того чтобы волноваться или строить догадки. Друзья с удовольствием подскажут, куда и к кому обратиться. После обеда – время для отдыха. Не забудьте позвонить тому, кому недавно понадобилась поддержка.

Главные истории дня

Дева

Сохраняйте энергию и не беспокойтесь ни о чем заранее. Утром у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания или с тем, чтобы вовремя куда-то добраться. Несмотря на это, не расстраивайтесь, ведь ошибки могут даже пойти вам на пользу. То, чего вы не достигнете сегодня, вы достигнете завтра. Квадрат полнолуния благоприятствует размышлениям об отношениях и взаимных обещаниях. Если вы почувствуете, что кто-то слишком остро реагирует, вы наберетесь смелости для серьезного разговора.

Весы

Вы можете рассчитывать на помощь и добрые слова. Люди будут охотнее выполнять ваши просьбы, потому что сегодня вы будете харизматичны. Не бойтесь выступать перед аудиторией, вы прекрасно с этим справитесь. У вас также есть шанс завести интересные знакомства и даже открыть для себя новое хобби. Постарайтесь, однако, немного поработать, так как тригон полнолуния способствует дополнительному заработку и открывает неплохие карьерные перспективы. Во второй половине дня настанет время для свидания, хобби или творчества.

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Скорпион

У вас появятся интересные идеи для решения старых проблем, и вы с удовольствием поделитесь ими с кем-нибудь. Детали еще предстоит проработать, но вы почувствуете, что все движется в правильном направлении. Вы также можете рассчитывать на помощь друзей и на оптимистичные новости. Во второй половине дня немного сбавьте темп. Отдохните и займитесь личными делами, и вы обретете равновесие.

Стрелец

Вас ждет насыщенный, но очень успешный день. Луна в оппозиции к вашему знаку благоприятствует сотрудничеству, и многие люди будут к вам особенно добры. Полнолуние также поможет вам разгадать различные загадки. Смело спрашивайте обо всем, что вас интересует, и скрытный человек в конце концов раскроет вам свои планы. Некоторая информация может оказаться полезной в будущем. Вечером настанет время для активного отдыха, предпочтительно в спортзале или на занятиях йогой.

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Козерог

Придут хорошие новости, и вы избавитесь от профессиональной проблемы, которая вас в последнее время беспокоила. Все будет хорошо, просто не торопитесь сегодня. Дайте себе и окружающим время обдумать важные вопросы. Люди, которые к вам недоброжелательны, сами изменят свое мнение. Вы будете рады совершить небольшой шоппинг во второй половине дня. Только не тратьте слишком много, так как некоторые акции могут оказаться не такими выгодными.

Водолей

Тригон Луны к вашему знаку наполняет вас энергией, но сосредоточиться на рутинных задачах может быть сложно. Это будет приятно, но по утрам вы можете отвлекаться и быть сосредоточены на своих делах. Тригон Урана к вашему знаку также благоприятствует переговорам, но лучше быть вежливым и осторожным. Последствия недоразумений могут быть сложными, поэтому уточняйте все детали, особенно когда дело касается финансов. Во второй половине дня аура изменится, и тригон Венеры станет более благоприятным для любви и развлечений.

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Рыбы

Вы почувствуете прилив амбиций. Вас будут тянуть к рискованным идеям, и вы не будете бояться тяжелой работы. Действуйте, но избегайте негативных эмоций. Если кто-то кажется вам раздражающим, не пытайтесь читать ему нотации, это только усугубит ситуацию. После работы найдите время для себя, сосредоточьтесь на своей физической форме или красоте. Полнолуние также благоприятствует быстрому решению различных домашних дел. Это идеальный день для быстрой уборки, а затем отдыха в красивом месте.

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