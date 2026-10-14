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Удобряете огород золой? Вот как это сделать правильно

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read4 мин
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Удобряете огород золой? Вот как это сделать правильно
Пепел для удобрения огорода. Источник: Создано с помощью ИИ

После сжигания дров многие хозяева собирают золу, чтобы использовать её на огороде. И не зря, ведь это доступное средство может обогатить почву полезными веществами и улучшить условия для выращивания овощей и фруктов.

Однако сыпать его на все грядки без разбора не стоит. OBOZ.UA рассказывает, каким растениям подходит такая подкормка, когда её лучше вносить и каких ошибок следует избегать.

Чем полезна древесная зола для огорода

Зола, остающаяся после сгорания натуральной древесины, содержит калий, кальций, фосфор, магний и ряд микроэлементов. Эти вещества участвуют в росте растений, развитии корневой системы и формировании урожая.

Особенно ценен калий, который помогает растениям регулировать водный баланс и поддерживать устойчивость к неблагоприятным условиям.

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Кроме того, древесная зола способна снижать кислотность почвы. Это полезно для участков с чрезмерно кислой почвой, где некоторые огородные культуры плохо усваивают питательные вещества.

Однако именно это свойство может стать причиной проблем. Если регулярно вносить золу в нейтральную или щелочную почву, её кислотно-щелочной баланс нарушится, а растениям станет сложнее получать необходимые элементы питания.

Какие растения можно подкармливать золой

При соответствующей кислотности почвы древесную золу можно использовать при подготовке грядок для капусты, огурцов, помидоров, лука и чеснока.

Такая подкормка может быть полезна и для некоторых многолетних культур, в частности:

  • яблонь, груш и слив;
  • малины и смородины;
  • клубники;
  • других плодовых и ягодных растений, не требующих кислой почвы.

Вносить золу следует только тогда, когда это оправдано состоянием почвы и потребностями конкретной культуры.

Важно! Нельзя подкармливать золой голубику, рододендроны и другие растения, для которых необходима кислая среда. Осторожность требуется и с гортензиями, ведь требования к кислотности могут отличаться в зависимости от их вида.

Также не рекомендуется вносить золу на грядки, предназначенные для картофеля. Повышение уровня pH может создать благоприятные условия для развития обыкновенной парши, поражающей клубни.

Как правильно вносить золу осенью

Лучше всего распределять удобрение по свободным грядкам, с которых уже собрали урожай. Пепел нужно равномерно рассыпать по поверхности и перемешать с верхним слоем почвы примерно на 5–10 сантиметров.

Не стоит насыпать его большими кучами или оставлять толстым слоем. Чрезмерная концентрация щелочных веществ и солей может негативно повлиять на корни будущих растений.

Количество удобрения определяют в зависимости от кислотности почвы. Для ориентира Британское Королевское садоводческое общество рекомендует при внесении золы на свободные овощные грядки норму 50–70 граммов на квадратный метр. В то же время универсальной дозы для всех участков нет.

Если почва уже имеет нейтральную или щелочную реакцию, от такой подкормки лучше отказаться.

На тяжёлых почвах золу можно вносить осенью. Для лёгких песчаных участков часто целесообразнее отложить подкормку до весны, ведь калий легко вымывается водой.

С какими удобрениями нельзя смешивать золу

Одна из самых распространенных ошибок — одновременное внесение золы и азотных удобрений. В частности , её не следует непосредственно смешивать с аммиачной селитрой, сульфатом аммония или мочевиной. Из-за химических реакций часть азота может теряться в виде аммиака.

Нежелательно также сочетать золу со свежим навозом или птичьим пометом, поскольку это может снижать эффективность органической подкормки. Лучше разделять внесение таких веществ во времени и учитывать потребности растений.

Какую золу нельзя использовать

Для огорода подходит только зола от сжигания чистой, необработанной древесины.

Категорически не следует высыпать на грядки остатки от сгорания:

  • окрашенных или лакированных досок;
  • древесины, пропитанной защитными химическими веществами;
  • пластика и бытового мусора;
  • угля и других материалов

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