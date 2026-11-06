Первый видеомагнитофон в СССР выпустили еще в 1959 году, подсмотрев идею в США: что известно о ''Кадр-1''

Слово "видеомагнитофон" сейчас ассоциируется прежде всего с форматом VHS и пленочными видеокассетами. Но более чем за 20 лет до его появления свое устройство для записи телепередач продемонстрировали в СССР.

Видео дня

В декабре 1959 года советские инженеры представили аппарат, который мог записывать телевизионное изображение на магнитную ленту. Впрочем, бытовой техникой это изобретение вряд ли можно было назвать. Это была громоздкая установка весом в сотни килограммов, которая требовала специального обслуживания. Что это было за устройство и как оно работало, рассказывает OBOZ.UА.

Гонка с американцами

Как это часто бывало в Советском Союзе, толчком к созданию изобретения стала техника из-за океана. В июле 1959 года на Американской национальной выставке в московских "Сокольниках" показали оборудование компании Ampex. Еще в 1956 году она представила профессиональный видеомагнитофон VR-1000. До этого телепередачи преимущественно выходили в прямом эфире, а для их сохранения изображение с экрана снимали на кинопленку. Магнитная запись значительно упрощала этот процесс: передачу можно было воспроизвести почти сразу, без проявки пленки.

Во время выставки на видеоленту записали продолжение разговора Никиты Хрущева с вице-президентом США Ричардом Никсоном в телевизионной студии Ampex. Советские специалисты к тому времени уже работали над собственными системами видеозаписи, но увиденная американская аппаратура стала еще одним поводом ускорить эти разработки.

Первые советские видеомагнитофоны

Над созданием собственной советской видеотехники работали инженеры в Москве и Ленинграде. В Ленинграде на заводе "Ленкинап" под руководством Михаила Шульмана разрабатывали КМЗЗ – "Комплект магнитной записи изображения". И уже 24 декабря 1959 года государственная комиссия приняла экспериментальный образец КМЗЗ-1. Во время испытаний аппарат успешно записал и воспроизвел телевизионное изображение.

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Ленинградские конструкторы использовали магнитную ленту шириной 70 миллиметров, тогда как американский Ampex работал с двухдюймовой лентой – ее ширина составляла 50,8 миллиметра. А значит, из-за разницы форматов записи с американского аппарата нельзя было воспроизвести на КМЗЗ. Несмотря на это, разработку продолжили: в 1960-х годах изготовили более 50 видеомагнитофонов этого семейства для телевизионных центров в разных городах СССР.

Как появился "Кадр-1"

Параллельно с ленинградскими коллегами московские инженеры создавали собственную систему магнитной записи с четырьмя вращающимися головками. Историческим для них стало 20 февраля 1960 года: Центральное телевидение записало концерт из Дома звукозаписи, а затем повторно показало его в эфире. Для этого использовали экспериментальную аппаратуру, ставшую предшественницей серийного видеомагнитофона "Кадр-1".

Главные истории дня

В первой половине 1960-х годов его производство освоил Новосибирский завод точной механики. "Кадр-1" использовали для записи телепередач и подготовки программ. Позже появились усовершенствованные модели семейства "Кадр", в частности предназначенные для работы с цветным изображением.

Для телевизионных студий такая техника была выгоднее кинопленки. На всесоюзном семинаре 1965 года в Минске отмечали, что магнитная видеозапись позволяла существенно сократить расходы на хранение телепрограмм. Хотя сами аппараты стоили дорого, нуждались в регулярном обслуживании и значительных запасах ленты, для студий они были практичным решением.

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Почему видеомагнитофоны не подходили для дома

Однако дома установить такое устройство, как привычный нам бытовой видеомагнитофон, было невозможно. Ведь первые профессиональные аппараты были слишком большими и сложными для домашнего использования. Например, американский Ampex VR-1000C 1959 года, экземпляр которого хранится в британском Музее науки, весит 373 килограмма. И это лишь часть системы, для работы которой нужны дополнительные электронные блоки.

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Советские установки также имели открытые катушки, сложные механические узлы и многочисленные электронные компоненты. Кроме того, магнитные головки нужно было точно настраивать, чтобы они надлежащим образом проходили по записанным дорожкам. Иногда вместе с видеолентой даже хранили блок головок, с помощью которого была сделана запись. Сами головки изготавливали из специальных износостойких магнитных сплавов.

Все это сложно было уместить в типичной советской хрущевке. И желательно было, чтобы устройство стоило умеренных денег, а управлять им было просто и понятно. Впрочем, в конце 1950-х годов такая техника еще не стала массовой даже в США.

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Когда видеомагнитофоны появились в домах

В СССР первые бытовые модели начали выпускать задолго до распространения VHS. В 1974 году началось производство катушечного "Электроника-501-Видео". Он был значительно меньше студийных установок, однако оставался дорогим и сложным в использовании.

Более привычный формат появился в 1984 году, когда начали производить "Электронику ВМ-12" для кассет VHS. В продажу она поступила в 1985-м. С тех пор телепередачи можно было записывать дома и смотреть на обычном телевизоре. Хотя поначалу позволить себе такую технику могла далеко не каждая семья.

Итак, от первых советских экспериментов с магнитной видеозаписью до появления бытовых видеомагнитофонов прошло более двух десятилетий. Сначала эта технология развивалась как инструмент для телевизионных студий, а уже позднее стала доступной для домашнего использования.

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