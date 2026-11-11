Первый шаг к посттравматическому росту: ''Сердце Азовстали'' навестило защитников Мариуполя, которые недавно вернулись из плена

Представители проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали" вместе с тренерами по посттравматическому росту (ПТР) посетили несколько госпиталей, где проходят реабилитацию защитники Мариуполя, недавно вернувшиеся из российского плена. Во время встреч защитники получили поддержку от тех, кто сам прошел оборону Мариуполя и плен и уже имеет опыт адаптации к жизни после освобождения.

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Во встречах приняли участие тренеры по посттравматическому росту "Сердца Азовстали" Максим Полупанов, Кирилл Тюрнев, Александр Дидур и Сергей Яровой. Они поделились собственным опытом, рассказали о вызовах, с которыми могут столкнуться освобожденные из плена защитники, и о том, как постепенно возвращаться к гражданской жизни. Такая поддержка по принципу "равный – равному" помогает не оставаться один на один с пережитым и увидеть возможности для дальнейшего восстановления.

Представители "Серця Азовсталі" рассказали защитникам о комплексной системе поддержки организации – от помощи в восстановлении здоровья до адаптации, самореализации и построения новой жизни. Также заверили, что организация будет и дальше их сопровождать.

"За более чем три года работы "Серце Азовсталі" выстроило комплексную систему поддержки, которую уже получили более 8 тысяч защитников Мариуполя – непосредственно или через свои семьи. В ее основе – методики посттравматического роста. Опираясь на собственный опыт поддержки защитников Мариуполя, мы адаптируем международные практики к украинским реалиям и активно внедряем их в работе. Наша цель – сделать посттравматический рост новой нормой поддержки ветеранов и всех украинцев, пострадавших от войны. Особенно важно, чтобы эта поддержка начиналась как можно раньше – с первых шагов после возвращения из плена", – отметила директор ГО "Серце Азовсталі" Татьяна Мальцева.

Возвращение из плена – лишь начало нового этапа жизни. Впереди защитников ждут восстановление, адаптация и поиск новых опор. Опыт тренеров, которые сами прошли этот путь, и комплексная поддержка "Серця Азовсталі" призваны помочь им постепенно двигаться вперед.