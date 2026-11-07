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Первый собственный дом: история защитника Мариуполя Александра Коваленко

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read1 мин
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Первый собственный дом: история защитника Мариуполя Александра Коваленко
Первый собственный дом: история защитника Мариуполя Александра Коваленко

Морской пехотинец Александр Коваленко, защищавший Мариуполь, пережив тяжелые ранения и почти семь месяцев российского плена, получил поддержку от "Серця Азовсталі", являющегося частью Фонда Рината Ахметова.

Александр родом из Николаевской области. С 2015 года он служил в морской пехоте, а после начала полномасштабного российского вторжения добровольно отправился защищать Мариуполь.

Во время обороны города военный попал под минометный обстрел, когда выполнял боевое задание. Александр получил тяжелые ранения: сквозное осколочное ранение левой ноги с множественным переломом бедренной кости, осколочное ранение шеи и минно-взрывную травму. Первую медицинскую помощь ему оказали в военном госпитале на территории металлургического комбината имени Ильича.

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12 апреля 2022 года во время попытки прорыва на "Азовсталь" Александр попал в российский плен. В неволе морпех провел почти семь месяцев, после чего вернулся в Украину и начал длительное физическое и психологическое восстановление.

Из-за последствий ранений защитника уволили с военной службы по состоянию здоровья. При этом он не оставлял желания оставаться полезным армии. Александр рассматривал возможность помогать побратимам, в частности работать водителем эвакуационного транспорта.

В июле 2024 года военнослужащий получил ключи от собственной квартиры по программе "Дома" от "Сердца Азовстали", которое является частью Фонда Рината Ахметова. Для семьи Коваленко это стало особенным событием, ведь раньше у них никогда не было собственного жилья. Новый дом дал защитнику возможность больше сосредоточиться на реабилитации, восстановлении здоровья и планировании будущего вместе с женой и двумя детьми.

Рассказывая о дальнейших планах, Александр отметил, что продолжал физически и психологически восстанавливаться и хотел присоединиться к эвакуации военных. Он также поблагодарил за полученное жилье:

"Спасибо проекту "Сердце Азовстали" и Ринату Ахметову за такую помощь. Это очень приятно", – рассказал Александр Коваленко.

Создание условий, в которых человек сможет самостоятельно определять свое будущее, находить новую профессиональную роль, развиваться и реализовывать собственные стремления, является важным элементом подхода посттравматического роста, который активно развивает "Серце Азовсталі", оказывая комплексную поддержку защитнику Мариуполя и его семье.

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