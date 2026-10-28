Пережила два голодомора, мировую войну, нацистский карцер и ковид: уникальная жительница Черниговщины отпраздновала 100-летие. Фото и видео

Жительница Сосницы на Черниговщине Анна Авраменко отпраздновала 100-летний юбилей. За свою жизнь женщина пережила два Голодомора, Вторую мировую войну, принудительные работы в Германии, заключение в нацистском карцере и коронавирус, но и в почтенном возрасте сохранила ясный ум и чувство юмора.

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Об истории долгожительницы рассказало Суспільне Чернігів. Анна Авраменко родилась 14 октября 1926 года и сейчас живет в излучине реки Убедь, которую ее семья в шутку называет "полуостровом". Несмотря на возраст, она до сих пор самостоятельно хлопочет на кухне, читает газеты и находит повод пошутить о собственной жизни.

Как столетняя жительница Черниговщины поддерживает себя в повседневной жизни

Ганна Авраменко с юмором описывает свое состояние в 100 лет, не скрывая возрастных трудностей.

"Руки болят, ноги болят, глаза не видят, уши не слышат, зубов нет – вот такая жизнь у бабы", – шутит женщина.

В ее дворе растет много цветов. Когда Ганна Авраменко вышла на пенсию, она выращивала их в саду и продавала на базаре в райцентре, чтобы иметь дополнительный заработок.

Сейчас большую часть времени долгожительница проводит в своей комнате, однако старается оставаться активной: читает прессу, гуляет на улице в хорошую погоду и готовит еду.

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"Что я делаю: газету читаю. Если дождя нет – гуляю во дворе. Ну что еще могу делать: свеклу варю, тру ее, чищу, посуду могу помыть, кашу варю", – рассказывает она.

В частности, женщина готовит красную свеклу, которая, по ее словам, помогает пищеварению. В 95 лет Ганна Авраменко заболела COVID-19 и попала в больницу. Ее дочь Лариса Портная вспоминает, что медики не были уверены, сможет ли мать выздороветь.

"Ни врачи, ни медсестры не думали, что она выздоровеет. Выздоровела. Я была рядом. Она лежала – оправиться в это время очень тяжело, и у нее все получилось", – рассказала дочь.

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Как Ганна Авраменко пережила принудительные работы и нацистский карцер

Во время Второй мировой войны Ганну Авраменко вывезли на принудительные работы в Восточную Пруссию, на территории которой сейчас расположена Калининградская область России. Там она работала в хозяйстве немецкой семьи.

Женщина вспоминает, что однажды конфликт с хозяйкой закончился для нее заключением в карцере. Когда немка приказала принести дрова, Ганна принесла брикеты. За это хозяйка ударила ее, а девушка в ответ ударила женщину по лицу.

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"Она позвонила, и приехали, забрали меня в карцер. Можно было только стоять и немного сгибать колени. Десять дней я там просидела почти стоя", – рассказала долгожительница.

После возвращения из Германии опыт принудительных работ повлиял на дальнейшую судьбу женщины. По словам ее дочери, из-за этого Ганну Авраменко не принимали в коммунистическую партию, а возможности занимать руководящие должности были для нее закрыты. Она работала в местном мебельном магазине.

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Чтобы купить швейную машинку, Ганна Авраменко зимой собственноручно шила полотенца и продавала их. Позже она покупала лоскуты ткани в комиссионном магазине и шила одежду.

Родные столетней жительницы Черниговщины

Ганна Авраменко дважды выходила замуж. Ее первый муж умер в молодом возрасте после операций на желудке, и женщина осталась вдовой с маленьким сыном.

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Когда мальчику было девять лет, она вышла замуж во второй раз. Ее избранник был на девять лет моложе и, по словам дочери, долго добивался ее расположения.

"Ходил за ней следом, проходу не давал", – вспоминает Лариса Портна.

Всего у Ганны Авраменко трое детей и пятеро внуков. Один из ее внуков, Андрей Портный, сейчас возглавляет Сосницкую территориальную общину, где и живет долгожительница.

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Напомним, украинский дизайнер Андре Тан сообщил о смерти бабушки, пережившей Вторую мировую войну и концлагерь. По его словам, в преклонном возрасте женщине было тяжело переживать полномасштабную войну в Украине.

Как писал OBOZ.UA, долгая жизнь может быть связана с пищевыми привычками. В частности, в материале о людях, проживших более века, внимание уделили регулярному употреблению йогурта и рациону средиземноморского типа.