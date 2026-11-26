Украинское правительство решило провести сверку баз данных Государственной миграционной службы и Единого государственного демографического реестра с данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Речь идет обо всех имеющихся в базах данных об мужчинах в возрасте до 60 лет.

Сверку проведет Минобороны; после ее завершения ведомству будет отведено 120 дней на обновление записей. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1466.

Как указано в документе, цель таких действий – "обеспечение целостности, полноты и достоверности данных реестров". Проверке подлежит только информация о гражданах Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет.

О каких данных идет речь

Из базы данных Единого государственного демографического реестра Минобороны получит доступ к:

регистрационному номеру учетной карточки налогоплательщика;

реквизитам паспорта гражданина Украины;

уникальному номеру записи в Едином государственном демографическом реестре;

фамилиі, имени и отчеству;

данным о дате и месте рождения;

адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства (пребывания);

сведениям о гражданстве.

Из базы Государственной миграционной службы оборонное ведомство получит данные о:

реквизитах загранпаспорта;

оформлении документов для выезда за границу на постоянное место жительства, оставлении на постоянное место жительства за границей или возвращении в Украину;

оцифрованном изображении лица человека;

а также повторно номер учетной карточки налогоплательщика, уникальный номер записи, ФИО, дату и место рождения, пол, адрес и сведения о гражданстве.

Что будет делать Минобороны

Минобороны должно провести верификацию на основании полученных от ГМС данных и актуализировать записи в реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Изменения можно вносить автоматизированным или неавтоматизированным способом в течение 120 календарных дней после завершения верификации.

Последним пунктом постановления Минобороны поручено "обеспечить уничтожение в установленном законодательством порядке" всех вышеперечисленных данных.

Документ подписан премьер-министром страны Сергеем Корецким.

Как сообщал OBOZ.UA, автоматическое продление отсрочки для всех военнообязанных, ухаживающих за людьми с инвалидностью, зависит от актуальности данных в государственных реестрах. Если необходимой информации нет, данные содержат расхождения или система выявляет другого потенциального ухаживающего, отсрочка может не продлиться автоматически.