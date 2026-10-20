Переход на зимнее время: в какую сторону крутить стрелки часов

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 10 тыс. грн ($220)Россия ударила по трассе "Киев - Одесса" на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Подробности и фотоРоссия ударила по трассе "Киев - Одесса" на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Подробности и фотоКогда переводят часы на зимнее время: точная дата в 2026 годуКогда переводят часы на зимнее время: точная дата в 2026 году"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Карлик из России. Ему тут не место": чемпион мира эпично унизил Гассиева"Карлик из России. Ему тут не место": чемпион мира эпично унизил ГассиеваВ Кропивницком на могиле погибшего защитника установили памятник с надписью на русском языке: решение вызвало дискуссии. Фото и видеоВ Кропивницком на могиле погибшего защитника установили памятник с надписью на русском языке: решение вызвало дискуссии. Фото и видеоИллюстрация — нарезанный сырСупермаркеты в Украине завалили дешевыми продуктами из ЕС: что происходит на рынкеВэнс заявил, что Украина не должна вступать в НАТО и должна прекратить удары по российским НПЗ. ВидеоВэнс заявил, что Украина не должна вступать в НАТО и должна прекратить удары по российским НПЗ. ВидеоЧто добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиентЧто добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиентКим Чен ИнКим Чен Ин мог впасть в кому после кровоизлияния в мозг? Что стоит за громкими слухами и какой диагноз ему приписывали

Переход на зимнее время: в какую сторону крутить стрелки часов

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read2 мин
840
Переход на зимнее время: в какую сторону крутить стрелки часов
Перевод часов. Источник: Создано с помощью ИИ

В конце октября 2026 года Украина, как обычно, перейдет на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.

Несмотря на принятие законопроекта об отмене сезонного перехода на зимнее время, новые правила так и не вступили в силу. Поэтому украинцам снова придется переводить часы. OBOZ.UA рассказывает, когда именно состоится переход на зимнее время.

Когда и на сколько переводить часы в октябре 2026 года

В этом году переход на зимнее время состоится в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября. В 4:00 утра по киевскому времени стрелки часов нужно перевести на час назад — на 3:00.

Таким образом, в эту ночь у украинцев будет дополнительный час для сна.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
6,3 т.
Удачный день для решения деловых вопросов: Львы, начинайте действовать, в Весам повезет в финансах – гороскоп на 20 октября
6,3 т.
Удачный день для решения деловых вопросов: Львы, начинайте действовать, в Весам повезет в финансах – гороскоп на 20 октября
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
3,1 т.
Не ставьте там комнатные растения: 7 неподходящих мест в доме
3,1 т.
Не ставьте там комнатные растения: 7 неподходящих мест в доме
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
2,5 т.
Названы страны, в которых практически не едят картофель: у них есть свои альтернативы
2,5 т.
Названы страны, в которых практически не едят картофель: у них есть свои альтернативы

Владельцам смартфонов, компьютеров и других современных электронных устройств, как правило, не нужно менять настройки вручную. Если правильно установлен часовой пояс и активировано автоматическое определение времени, устройства самостоятельно перейдут на зимнее время.

Механические часы и технику без функции автоматической настройки придется переводить самостоятельно.

Почему в Украине не отменили перевод часов

В июле 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект № 4201 "Об исчислении времени в Украине". Документ предусматривал отмену сезонных переходов на летнее и зимнее время и введение постоянного стандартного времени UTC+2.

16 июля 2024 года парламент принял законопроект в целом. Однако президент Владимир Зеленский его не подписал, поэтому новые правила не вступили в силу.

Инициатива вызвала споры относительно целесообразности постоянного зимнего времени. Противники изменений указывали на возможные неудобства, в частности для жителей восточных областей Украины. В свою очередь сторонники подчеркивали, что большей части территории страны соответствует второй часовой пояс — UTC+2. Такую позицию поддерживали и представители Национальной академии наук Украины.

В силе остается порядок, согласно которому часы переводят дважды в год: в последнее воскресенье марта — на час вперед, а в последнее воскресенье октября — назад.

OBOZ.UA предлагает узнать, почему перевод часов происходит именно в воскресенье, а не в другой день недели.

Похожие темы
Перевод часовзимнее времячасы
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники