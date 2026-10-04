Угрожает наказанием: СБУ предупредила украинцев в связи с публикацией видео ударов по Киеву

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
СБУ сбила два российских истребителя на военном аэродроме в Адыгее: подробностиСБУ сбила два российских истребителя на военном аэродроме в Адыгее: подробности"Власть народу, мир миру": в Москве люди вышли на митинг, их массово задерживали. Видео"Власть народу, мир миру": в Москве люди вышли на митинг, их массово задерживали. ВидеоСилы обороны провели две успешные наступательные операции, — ЗеленскийСилы обороны провели две успешные наступательные операции, — Зеленский"Ненормальные сообщения": Зеленский ответил на заявление Гончаренко о переговорах с РФ. Видео"Ненормальные сообщения": Зеленский ответил на заявление Гончаренко о переговорах с РФ. ВидеоВладимир Путин"У Путина не было бы альтернатив": Шарп назвал фактор, который изменил бы войну на запугивание в пользу УкраиныВ Киеве водитель, скрывавшийся с места ДТП, напал на патрульных после аварии: им пришлось применить оружие. Видео с бодикамерВ Киеве водитель, скрывавшийся с места ДТП, напал на патрульных после аварии: им пришлось применить оружие. Видео с бодикамерКто может обратиться за оформлением льготы. Иллюстративное изображение.Украинцам могут перестать начислять льготу на коммунальные услуги: из-за чего исчезает скидка"Украинцы заслуживают большего": принц Гарри эмоционально высказался о войне в Украине и упрекнул мир в бездействии"Украинцы заслуживают большего": принц Гарри эмоционально высказался о войне в Украине и упрекнул мир в бездействииБывший охранник ликвидированного террориста Моторолы совершил зверское двойное убийство в Москве: подробностиБывший охранник ликвидированного террориста Моторолы совершил зверское двойное убийство в Москве: подробностиВ Запорожской области в результате ударов FPV-дронов есть погибшие и раненые. ФотоВ Запорожской области в результате ударов FPV-дронов есть погибшие и раненые. Фото

Угрожает наказанием: СБУ предупредила украинцев в связи с публикацией видео ударов по Киеву

Анна Павлова
Анна Павлова
Time to read2 мин
icon 1,9 т.
Угрожает наказанием: СБУ предупредила украинцев в связи с публикацией видео ударов по Киеву
Иллюстративное фото. Источник: Андрей Жигайло

В воскресенье, 4 октября, Служба безопасности в очередной раз призвала украинцев не снимать и не распространять фото и видео вражеских обстрелов. Это, в частности, произошло после последних ударов по Киеву.

В ведомстве подчеркнули, что эти записи могут быть использованы не только российскими пропагандистами, но и военными РФ, которые отслеживают и анализируют подобные материалы, чтобы корректировать свои повторные удары. В СБУ также напомнили, что публикация такого контента может рассматриваться правоохранительными органами как преступление и влечет за собой суровое наказание.

"Служба безопасности Украины призывает граждан не снимать и не распространять фото и видео вражеских атак. В частности, не публиковать контент, фиксирующий удары оккупантов по военным объектам и критической инфраструктуре, работу ПВО и т. п.", – говорится в сообщении ведомства.

Читайте также
AstroObozAstroOboz
icon 23,9 т.
Эти знаки зодиака самые добрые: всегда придут на помощь
icon 23,9 т.
Эти знаки зодиака самые добрые: всегда придут на помощь
Иван ЧерленскийИван Черленский
icon 10,1 т.
В Киевской области обнаружили эффектный съедобный гриб, которого опасаются даже опытные грибники. Фото
icon 10,1 т.
В Киевской области обнаружили эффектный съедобный гриб, которого опасаются даже опытные грибники. Фото
Алина МилсентАлина Милсент
icon 4,1 т.
Не лучший выбор: какие комнатные растения не рекомендуется выращивать
icon 4,1 т.
Не лучший выбор: какие комнатные растения не рекомендуется выращивать

В СБУ напомнили, что, в зависимости от сопутствующих обстоятельств, такие действия могут быть квалифицированы по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. В частности, в контексте несанкционированного распространения информации о перемещении ВСУ и предоставления информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины (предусматривает наказание в виде до 12 лет лишения свободы).

"Оперативные подразделения Службы систематически расследуют случаи распространения таких записей в сети и привлекают их авторов к ответственности. Призываем украинцев быть ответственными, не помогать врагу и не подвергать опасности других граждан!" – отметили в СБУ.

4 октября российское Минобороны заявило о намерении усилить удары по Киеву и другим регионам Украины. В ведомстве утверждают, что это будет ответом на заявления президента Украины Владимира Зеленского об ударах по российской нефтяной инфраструктуре.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 4 октября Россия вновь нанесла удар по Северному мосту в Киеве. Было повреждено дорожное покрытие.

Напомним также, что в воскресенье, 4 октября, враг более 70 раз наносил удары по Днепропетровской области. Один человек погиб, в области есть раненые.

Похожие темы
Война в УкраинеНовости Киева и Киевской областиРоссийские обстрелыСлужба безопасности Украины (СБУ)Киевкриминал
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться