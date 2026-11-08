''Помним каждого воина'': Зеленский в День ДШВ назвал главные победы украинских десантников

Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Десантно-штурмовых войск ВСУ и отметил подвиги защитников. Глава государства подчеркнул, что десантники всегда присутствуют на всех наиболее интенсивных направлениях боевых действий в самых ответственных операциях, и всегда вносят свой сильный вклад в общий результат.

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С начала полномасштабной войны в 22-м и с 2014 года подразделения ДШУ участвовали и часто обеспечивали необходимый Украине результат во многих оборонительных и наступательных операциях. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Подвиги украинских десантников

По словам Зеленского, в 2026 году ДШВ показали активные и чрезвычайно эффективные действия на Александровском направлении, благодаря которым были освобождены более 800 квадратных километров. Президент подчеркнул, что это очередное подтверждение высокого профессионализма, храбрости и силы ДШВ.

"Все мы благодарим воинов ДШВ за защиту Донетчины, Киева, юга Украины, Запорожья, Харьковщины, за героическое участие в Курской операции, впервые перенесшей эту российскую войну на территорию врага. Благодарю каждого воина Десантно-штурмовых войск за службу и за все, что делаете для Украины. Поздравляю с вашим днем", – отметил Зеленский.

Также он почтил память каждого воина, всех наших людей, отдавших свою жизнь в защите независимости Украины.

"Обязательно Украину защитим. Обязательно достигнем мира для нашего государства. Обязательно благодарим каждого, кто воюет ради Украины. Слава ДШВ ВСУ! Слава Украине!", – говорится в обращении Зеленского.

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