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"Помним каждого воина": Зеленский в День ДШВ назвал главные победы украинских десантников

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
198
"Помним каждого воина": Зеленский в День ДШВ назвал главные победы украинских десантников
Зеленский в День ДШУ назвал главные победы украинских десантников. Источник: VIII CAAF

Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Десантно-штурмовых войск ВСУ и отметил подвиги защитников. Глава государства подчеркнул, что десантники всегда присутствуют на всех наиболее интенсивных направлениях боевых действий в самых ответственных операциях, и всегда вносят свой сильный вклад в общий результат.

С начала полномасштабной войны в 22-м и с 2014 года подразделения ДШУ участвовали и часто обеспечивали необходимый Украине результат во многих оборонительных и наступательных операциях. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Подвиги украинских десантников

По словам Зеленского, в 2026 году ДШВ показали активные и чрезвычайно эффективные действия на Александровском направлении, благодаря которым были освобождены более 800 квадратных километров. Президент подчеркнул, что это очередное подтверждение высокого профессионализма, храбрости и силы ДШВ.

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"Все мы благодарим воинов ДШВ за защиту Донетчины, Киева, юга Украины, Запорожья, Харьковщины, за героическое участие в Курской операции, впервые перенесшей эту российскую войну на территорию врага. Благодарю каждого воина Десантно-штурмовых войск за службу и за все, что делаете для Украины. Поздравляю с вашим днем", – отметил Зеленский.

Также он почтил память каждого воина, всех наших людей, отдавших свою жизнь в защите независимости Украины.

"Обязательно Украину защитим. Обязательно достигнем мира для нашего государства. Обязательно благодарим каждого, кто воюет ради Украины. Слава ДШВ ВСУ! Слава Украине!", – говорится в обращении Зеленского.

''Помним каждого воина'': Зеленский в День ДШВ назвал главные победы украинских десантников

Зеленснкий поздравил воинов ДШВ. Источник: 82 десантно-штурмовая бригада

''Помним каждого воина'': Зеленский в День ДШВ назвал главные победы украинских десантников

Зеленский назвал главные победы украинских десантников. Источник: 82 десантно-штурмовая бригада

''Помним каждого воина'': Зеленский в День ДШВ назвал главные победы украинских десантников

Президент отметил подвиги воинов ДШВ. Источник: 78 десантно-штурмовая бригада

''Помним каждого воина'': Зеленский в День ДШВ назвал главные победы украинских десантников

Зеленснкий поздравил воинов ДШВ. Источник: 82 десантно-штурмовая бригада

Как сообщал OBOZ.UA, на приграничных Курщинах (РФ) Силы обороны Украины до сих пор удерживают небольшие отдельные участки. Враг пытался выбить оттуда украинских воинов, но россиянам слишком дорого стоили подобные попытки.

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