Даже после первых заморозков в лесах Украины можно найти необычные грибы с лиловыми шляпками и ножками. Один из них – рядовка фиолетовая, или леписта фиолетовая. Этот гриб не боится осеннего похолодания и при благоприятной погоде продолжает расти даже тогда, когда водоемы покрываются первым льдом.

Видео дня

О необычном осеннем грибе рассказали на странице "Лісовиця". Там опубликовали пост с художественным описанием рядовки и обратили внимание на ее характерный аромат. Запах гриба сравнили с теплым сливовым вареньем, которое традиционно готовят в конце лета.

В публикации "Лисовицы" говорится, что рядовка фиолетовая любит прохладную погоду и не спешит исчезать из леса после первых холодов.

"Если разломить ее шляпку замерзшими пальцами, может показаться, что в холодном воздухе на секунду появился запах теплого сливового варенья, которое варили в августе на летней кухне", – описали гриб авторы публикации.

Рядовка фиолетовая относится к пластинчатым условно съедобным грибам. Молодые экземпляры имеют насыщенную фиолетовую или сиреневую окраску. С возрастом она постепенно тускнеет, приобретая сероватые, коричневатые или рыжеватые оттенки.

Внешний вид

Шляпка обычно вырастает до 5–10 сантиметров в диаметре, хотя отдельные грибы могут достигать 15 сантиметров. Ножка имеет бледно-фиолетовую окраску, а мякоть – плотная, сиреневая или серовато-сиреневая.

РЕКЛАМА

Одна из характерных особенностей рядовки – приятный фруктовый запах, который иногда сравнивают с ароматом аниса.

Расти этот гриб может в лиственных, хвойных и смешанных лесах, а также в парках и садах. Его находят среди опавшей листвы, хвои, на перегное и компостных кучах.

Рядовки могут появляться поодиночке, небольшими группами или образовывать так называемые "ведьмины круги".

Главные истории дня

Когда собирать

Основной сезон плодоношения фиолетовой рядовки длится с сентября по ноябрь. Однако гриб хорошо переносит похолодание, поэтому при благоприятных погодных условиях его можно встретить даже в декабре.

В Украине этот вид распространен почти повсеместно – в частности на Полесье, в Лесостепи и Карпатах.

Рядовку считают грибом с хорошими кулинарными свойствами. Ее можно жарить, тушить, сушить, солить или мариновать. При этом употреблять гриб сырым нельзя.

РЕКЛАМА

Перед приготовлением его рекомендуют отварить в течение 15–20 минут в подсоленной воде, после чего отвар нужно слить.

Важное предупреждение

Во время сбора рядовки фиолетовой нужно быть внимательными, ведь ее можно спутать с некоторыми видами паутинников.

Собирать гриб стоит только при условии уверенного определения его вида. Также из-за возможной индивидуальной непереносимости впервые пробовать его рекомендуют небольшой порцией.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Буковине нашли редкий гриб, похожий на морской коралл.