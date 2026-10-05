Получил ранения, несовместимые с жизнью: во время разминирования погиб 23-летний сапер из Днепровской области Никита Мороз. Фото

В Днепровской области во время разминирования погиб 23-летний сапер Никита Мороз. В результате взрыва неустановленного боеприпаса он получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

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Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. В ГСЧС выразили соболезнования семье и близким погибшего сапера.

Взрыв прогремел в Самаровском районе

Как сообщили сотрудники чрезвычайных служб, в Самаровском районе Днепропетровской области во время проведения работ по разминированию произошел взрыв неустановленного боеприпаса. В результате погиб сапер ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, мастер-сержант службы гражданской защиты Никита Мороз.

Еще двое специалистов пиротехнического расчета – старший сапер Виктор Макаренков и водитель-сапер Игорь Филиппов – получили травмы и находятся под наблюдением медиков, их состояние оценивается как средней тяжести.

Никите Морозу навсегда осталось 23 года

По данным ГСЧС, Никита Мороз в результате взрыва получил ранения, несовместимые с жизнью. Несмотря на усилия медиков, он скончался в больнице во время проведения реанимационных мероприятий.

Никите было всего 23 года. Несмотря на это, он уже три года служил в рядах ГСЧС, в которые вступил добровольно в 2023 году.

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За это время он стал частью пиротехнического расчета, который занимается обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов.

В ГСЧС выразили соболезнования семье и близким погибшего сапера.

"Светлая память!" – отметили в службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области во время разминирования погиб полковник Алексей Колос из Винницкой области. 43-летний офицер из города Хмельник. Он был начальником научно-исследовательского отдела по изучению радиоактивного и ядерного оружия научно-исследовательского управления по развитию вооружения и военной техники специальных войск Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники ВСУ.

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