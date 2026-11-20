На выходные 21-22 ноября 2026 года астрологи советуют Львам согласовать собственные планы с потребностями близкого человека. После сосредоточенности на личных целях главной задачей станет готовность услышать партнера, найти компромисс и оставить время для совместных дел.

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Астрологи предупреждают Льва о напряжении между стремлениями и ожиданиями семьи. Соединение Марса, Юпитера и Нисходящего лунного узла в этом знаке астрологи связывают с приливом энергии, желанием менять обстоятельства и добиваться своего.

Как согласовать собственные цели и ожидания партнера

Начало недели усиливало стремление Львов действовать решительно, брать на себя ответственность и демонстрировать лидерские качества. В то же время домашние и семейные обстоятельства требовали внимания. На этом фоне возникало ощущение, что приходится выбирать между амбициями и интересами близких, а уверенность в своей позиции грозила перерасти в категоричность.

В любви на выходных важно учитывать настроение партнера и его желания. Астрологи советуют не превращать разговор в состязание характеров: взаимное уважение и готовность слушать помогут обсудить разногласия без борьбы за первенство. В семейных вопросах уместными станут компромисс и перераспределение обязанностей, чтобы личные замыслы не вытесняли общие дела.

Распределяя силы между домом и профессиональными задачами, Львам советуют не перегружать себя. Высокая активность в течение недели будет чередоваться с потребностью побыть в одиночестве и восстановиться. В конце этого периода станет легче определить, какие личные и рабочие цели заслуживают первоочередного внимания.

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Для чего использовать субботу и воскресенье

Суббота, 21 ноября, согласно общему астрологическому прогнозу будет благоприятствовать обсуждению отношений. Прямое движение Венеры связывают с оживлением тем любви, примирения и личных симпатий. Этот день подходит для возвращения к разговору, который ранее зашел в тупик, и поиска договоренности после конфликта. В то же время от вопросов, требующих длительного переосмысления, не советуют требовать мгновенного результата.

В прогнозе именно для Льва выходные также связаны с творческой активностью и желанием действовать вместе с другими. Астрологи рекомендуют делиться замыслами, записывать внезапные мысли и обсуждать способы их воплощения с единомышленниками. Совместная работа поможет продвинуть идеи, которые сложнее реализовать в одиночку.

Главные истории дня

В воскресенье, 22 ноября, в 09:23 по киевскому времени Солнце перейдет в Стрельца. В астрологическом прогнозе этот переход связывают с более широким взглядом на события, интересом к учебе, путешествиям и планированию будущего. После напряженной середины недели внимание постепенно будет смещаться от споров к новым перспективам…

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