Осенний чекап бюджета: сколько стоит подготовиться к зиме в 2026 году и как избежать лишних расходов

Подготовка к зиме – это не только теплая одежда и уют дома, но и умение заранее позаботиться о необходимом и рационально распределить бюджет. Лекарства, средства для обогрева, резервное питание, теплые одеяла и другие сезонные покупки могут существенно повлиять на семейные расходы, особенно когда приходится учитывать рост цен и возможные отключения электроэнергии.

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Впрочем, сделать холодный сезон комфортнее можно и без лишних расходов. Для этого стоит заранее оценить потребности семьи, проверить домашние запасы, сравнить цены и определить приоритеты. Рассказываем, как подготовиться к зиме, на чем можно сэкономить и какие финансовые решения помогут распределить расходы без чрезмерной нагрузки на бюджет.

Здоровье: профилактика дешевле лечения

Согласно данным опроса "Состояние здоровья и материальное благополучие украинцев", лишь 32% украинцев за последние полгода покупали все назначенные врачом лекарства и проходили необходимые обследования в полном объеме. Причиной этого большинство называло необходимость экономить.

Тем не менее заблаговременное планирование поможет избежать спешки во время болезни и тратить деньги только на действительно необходимое. Как рассказали нам в сети аптек "Подорожник", прежде всего следует:

Провести ревизию домашней аптечки

Проверьте, какие лекарства уже есть дома, и покупайте только то, что нужно заменить. Обратите внимание на жаропонижающие и обезболивающие препараты, средства от боли в горле, кашля, насморка и заложенности носа.

Распланировать покупки во времени

В приоритете – необходимые лекарства. Средства для ухода за кожей и волосами в холодное время года можно покупать постепенно. Так расходы не придется нести за одну покупку.

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Что должно быть дома, когда пропадает свет: полезный гид на любой бюджет

Энергетическая независимость начинается с простых решений: запаса заряда для гаджетов, альтернативного освещения и возможности согреться и приготовить еду даже без электричества.

Главные истории дня

Чтобы рассчитать оптимальный бюджет, сначала стоит определиться, какие приборы должны работать во время отключений электроэнергии. И уже исходя из этого подобрать эффективные решения в соответствии со своими потребностями, рассказали в сети магазинов бытовой техники "Фокстрот".

Свет, связь и заряженные гаджеты. Бюджет: от 4 300 грн.

Повербанк XO 30K-65 (от 2 499 грн) емкостью 30 000 мА·ч и мощностью USB-C до 65 Вт подойдет для смартфона и многих ноутбуков.

Для питания роутера используйте кабель COLORWAY (от 149 грн) или ИБП XOKO DC-2036W (от 3 299 грн).

Для освещения подойдет аккумуляторная лампа PROOVE Megapolis с регулировкой яркости.

Зарядные станции: больше автономности. Бюджет: от 16 999 грн.

Станция MARSTEK A500 Pro(от 16 999 грн) подойдет для гаджетов, роутера и отдельных приборов.

Более мощную MARSTEK Venus-A (от 33 999 грн) можно использовать для питания холодильника, мультиварки или кофеварки. Для длительных отключений рассмотрите BLUETTI Elite 320 (от 89 999 грн). Кстати, эти две модели можно интегрировать в электросеть дома. Однако учтите, что такое подключение должен выполнять квалифицированный специалист с соблюдением требований электробезопасности.

Тепло и еда. Бюджет: от 2 699 грн.

Электроодеяло ESPERANZA EHB001 (от 1 399 грн) потребляет всего 60 Вт, имеет 3 режима обогрева и подойдет для локального обогрева.

Тепловентилятор DOUHE Xiaomi DH-QN04 поможет обогреть небольшую зону, например рабочее место.

Для горячих напитков подойдет термопот ROTEX RTP352-S, а для приготовления еды – газовая плитка NEO TOOLS 20-050.

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Сон и отдых

Комфорт зимой начинается с простых решений: теплого спального места, одеяла для каждого члена семьи и возможности организовать ночлег вместе, если дома станет холодно или придется изменить привычные условия. Чтобы подготовиться к холодам без лишних затрат, достаточно проверить, что уже есть дома, и определить, чего не хватает для комфортного сна и отдыха, рассказали нам в компании VENETO, производителе ортопедических матрасов, кроватей, диванов и мебели.

Топпер: удобное спальное место там, где нужно.

Топпер сделает спальное место комфортнее, а при необходимости его можно постелить на полу. Он пригодится во время переезда или ночевки в укрытии, ведь его можно свернуть и взять с собой.

Теплое одеяло: проверьте запасы.

Перед холодами стоит убедиться, что у вас есть теплые одеяла для всей семьи. Если планируете что-то докупить, сначала оцените, что уже есть.

Раскладной диван: дополнительное спальное место.

Если семье нужно ночевать в одной комнате, раскладной диван поможет организовать общее пространство. Днем его можно сложить, освободив место для повседневных дел. Диван с ортопедическим основанием обеспечит комфортный сон.

Зимняя сторона матраса.

У многих матрасов есть летняя и зимняя стороны. Проверьте инструкцию к своей модели и при необходимости переверните матрас зимней стороной вверх.

Начните с простого: проверьте топпер, одеяла, диван и матрас. Так вы поймете, что нужно семье, и подготовитесь к холодам без лишних расходов.

Быт: продукты, одежда и автомобиль требуют заблаговременной подготовки

Подготовка к зиме подразумевает не только обустройство дома и поиск альтернативных источников электроэнергии, но и заботу о повседневных потребностях семьи. В холодное время года дополнительных расходов могут потребовать питание, обновление гардероба и техническое обслуживание автомобиля. Чтобы не тратить значительные суммы в последний момент, стоит заранее проверить имеющиеся запасы, определить самые важные потребности и распределить запланированные покупки во времени.

Продукты: создавайте запасы с учетом реальных потребностей.

Начните с проверки кухонных шкафов: просмотрите остатки круп, макаронных изделий, консервов, масла и других продуктов, которые могут долго храниться. На основе имеющихся запасов спланируйте питание на несколько дней или неделю и составьте список необходимых покупок. Это поможет избежать лишних расходов и снизит риск того, что продукты испортятся до использования. Отдельно стоит предусмотреть продукты на случай длительных перебоев с электроснабжением. Отдавайте предпочтение продуктам, которые можно хранить без холодильника и употреблять без длительного приготовления. В то же время запасы лучше формировать постепенно, докупая необходимое в пределах бюджета, а не тратя значительную сумму за один раз.

Зимний гардероб: используйте то, что уже есть.

Прежде чем отправляться в магазины, проверьте одежду и обувь всех членов семьи. Убедитесь, что зимние куртки, теплые свитера, термобелье, шапки, шарфы, перчатки и водонепроницаемая обувь остаются пригодными к использованию. Некоторые вещи достаточно почистить или отремонтировать, чтобы не покупать новые. Особое внимание уделите детской одежде, ведь за год она может стать мала. Если без дополнительных покупок не обойтись, сравните предложения разных продавцов и воспользуйтесь скидками на необходимые товары. Сохранить тепло также помогут термоноски и многослойная одежда, которые позволят комфортнее переносить низкие температуры без чрезмерных затрат на обновление всего гардероба.

Владельцам автомобилей стоит позаботиться о его техническом состоянии еще до наступления зимних холодов. Заранее проверьте зимние шины, исправность аккумулятора, тормозов, фар и стеклоочистителей. Также убедитесь, что технические жидкости подходят для эксплуатации при низких температурах, а в бачке омывателя есть незамерзающая жидкость. На случай непредвиденных ситуаций в дороге желательно подготовить базовый зимний набор: щетку для снега, скребок для льда, запасные перчатки, фонарик и пусковые провода или автономное пусковое устройство. Если автомобиль нуждается в ремонте или плановом обслуживании, лучше заранее записаться на станцию технического обслуживания. Это позволит избежать очередей в период сезонного ажиотажа и не откладывать важные работы из-за нехватки времени.

Где взять деньги

Заранее спланировать расходы – от покупки теплой одежды и зимней резины до зарядной станции на случай отключений электроэнергии – значит подготовиться к холодам без лишней нагрузки на бюджет. Если же не удается сразу оплатить все необходимые покупки, стоит рассмотреть финансовые инструменты, которые помогут распределить расходы и частично компенсировать их. Например, карта SMART от Unex Bank предусматривает кредитный лимит до 500 000 грн и кешбэк за покупки.

С помощью SMART кредитки, рассказали нам в банке, можно и совершать покупки, и возвращать себе часть расходов: карта предусматривает кешбэк 1,5% за покупки от 1 грн. Максимальная сумма, которую можно вернуть на счет, составляет 3 000 грн в месяц. А чтобы вернуть средства, нужно лишь подключить кешбэк после оформления карты: он будет применяться ко всем оплатам, и ежемесячно на счет будет возвращаться компенсация расходов прошлого месяца.

Кроме того, отмечается, у SMART кредитки есть до 62 дней льготного периода пользования кредитными средствами. Чтобы не платить проценты по кредиту, достаточно погашать его до окончания льготного периода: точную дату удобно проверять в приложении банка.

Оформление и пользование виртуальной SMART кредиткой бесплатны. Срок кредитования – 12 месяцев, реальная годовая процентная ставка – 75,92%.

Готовимся к зиме заранее

В целом подготовка к зиме не обязательно должна быть связана с большими расходами. Проверка домашней аптечки, запасов теплой одежды и одеял, исправности необходимой техники и планирование сезонных покупок помогут определить реальные потребности и избежать лишних расходов. А если позаботиться об этом заранее, будет больше времени сравнить цены, выбрать выгодные предложения и распределить покупки в соответствии со своими финансовыми возможностями.

Если же средств на все необходимое не хватает, стоит заранее оценить доступные финансовые инструменты и условия их использования. В частности, кредитные карты с льготным периодом и кешбэком могут помочь частично компенсировать расходы, если пользоваться ими ответственно и вовремя возвращать заемные средства. Главное – определить приоритеты, рассчитать бюджет и подготовиться к холодам так, чтобы необходимые покупки не стали чрезмерной финансовой нагрузкой.

Как грамотно спланировать расходы в ноябре: 4 ключевых принципа

Ориентируйтесь на сроки акций.

Заранее определите, какие покупки не могут ждать, а какие можно отложить до более выгодного предложения. Так вы будете контролировать расходы, а не подстраиваться под распродажи.

Выбирайте технику с учетом потребностей.

Перед покупкой оцените, для каких задач вам нужно устройство и какие характеристики действительно важны. Переплачивать за функции, которыми вы не будете пользоваться, нет смысла – практичное решение часто оказывается выгоднее самой дорогой модели.

Проверьте регулярные платежи.

Начало осени – подходящий момент, чтобы проверить сроки действия страховых полисов, оплату цифровых сервисов и других подписок. Планирование заранее поможет избежать неожиданных списаний и лишних расходов.

Отделяйте необходимое от желаемого.

Сезонные скидки нередко побуждают покупать товары, которые на самом деле не нужны. Составьте список запланированных покупок и определите бюджет до того, как начнете просматривать акционные предложения. Это поможет сохранить финансовую дисциплину и не тратить деньги под влиянием сиюминутного желания.