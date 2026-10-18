Орхидеи будут цвести снова и снова: домашнее удобрение, которое нужно вносить раз в месяц

Орхидеи — одни из самых популярных комнатных растений, но заставить их снова зацвести после первого цветения может быть непросто. Как только бутоны опадают, многие задаются вопросом, зацветёт ли она когда-нибудь снова.

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Подкормка играет важную роль в поддержании здоровья комнатного растения, особенно потому, что растения в горшках со временем теряют питательные вещества, содержащиеся в их среде выращивания, пишет Express.

По словам ученой, ставшей садоводом, Мэри Эллен Эллис из Gardening Know How, вам не обязательно использовать дорогое специализированное удобрение. Так, охлажденный чай можно использовать в качестве натурального удобрения для орхидей примерно раз в месяц для обеспечения азотом.

Эксперт пояснила, что азот важен для здорового роста растений, но орхидеи не могут получить к нему доступ так же, как многие растения, выращиваемые в почве.

Таким образом, черный чай предлагает простой способ обеспечить дополнительный источник этого питательного вещества без покупки специального удобрения для орхидей. Он также невероятно прост в использовании.

Как приготовить домашнее удобрение

Просто заварите чашку обычного черного чая и дайте ему полностью остыть, прежде чем поливать им комнатное растение.

Важно, чтобы чай достаточно остыл, прежде чем приблизиться к растению, иначе это может его убить.

Нет необходимости делать чай особенно крепким или добавлять в него что-либо. Цель состоит в том, чтобы просто использовать охлажденный чай в рамках щадящего режима подкормки.

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Как это работает

Азот — одно из ключевых питательных веществ, необходимых растениям для здорового роста. Садовод объяснил, что во многих коммерческих удобрениях в качестве источника азота используется мочевина, но орхидеи не могут усваивать азот из мочевины так же, как растения, растущие в почве.

Подкормка черным чаем может помочь орхидее зацвести повторно, но только при соблюдении других условий, таких как освещение, температура и влажность.

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