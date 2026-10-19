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Операция была жизненно необходимой: Фонд Рината Ахметова оказал помощь жительнице Славянска, выжившей после удара российского КАБа

Мария ШевчукМария Шевчук
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Операция была жизненно необходимой: Фонд Рината Ахметова оказал помощь жительнице Славянска, выжившей после удара российского КАБа
Елена Коваленко. Источник: Фонд Рината Ахметова

64-летняя Елена Коваленко выжила после прямого попадания КАБ-250 в ее дом в Славянске. Женщину засыпало обломками бетона, она получила многочисленные ранения и переломы. Недавно Елена получила помощь от Фонда Рината Ахметова для проведения необходимого хирургического лечения. Свою историю спасения она также рассказала Музею "Голоса мирных".

Операция была жизненно необходимой: Фонд Рината Ахметова оказал помощь жительнице Славянска, выжившей после удара российского КАБа

Елена получила помощь для проведения необходимого хирургического лечения. Источник: Фонд Рината Ахметова

"Я очень благодарна Фонду Рината Ахметова за оказанную помощь, за возможность сделать хорошую, качественную операцию. Она была для меня жизненно необходимой. Без этих пластин я не смогла бы так быстро выздороветь, как сейчас", – говорит Елена.

Женщина объясняет: то, что она осталась жива, – уже чудо. Ведь перед этим она как раз находилась в эпицентре взрыва – на огороде собирала клубнику. Но из-за жары решила зайти в дом и немного отдохнуть. И тогда произошел взрыв – грядки, на которых еще минуту назад работала Елена, сгорели дотла. После взрыва женщина сразу потеряла сознание. К себе пришла уже под завалами и сразу начала звать на помощь.

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"Когда я пришла в себя, то была полностью засыпана бетоном. Во рту бетон, в ушах бетон. Думаю: надо же как-то кого-то позвать, а у меня голоса не было. Потом оказалось, что еще и зубы выбиты. Потом слышу шаги. По бетону кто-то идет и кричит: "Есть здесь кто-нибудь? Есть здесь кто-нибудь?" Это были спасатели ГСЧС и полиция", – рассказывает женщина.

Первые два месяца после операции Елена почти не могла передвигаться самостоятельно: из-за переломов ноги и руки ей не на что было опереться. Но она постепенно приходит в себя. Сейчас женщина живет в Черкассах. Ее дом в Славянске полностью разрушен, возвращаться ей некуда. Но она все равно мечтает однажды вернуться в любимый город.

Операция была жизненно необходимой: Фонд Рината Ахметова оказал помощь жительнице Славянска, выжившей после удара российского КАБа

Жительница Славянска, выжившая после удара российского КАБа. Источник: Фонд Рината Ахметова

Операция была жизненно необходимой: Фонд Рината Ахметова оказал помощь жительнице Славянска, выжившей после удара российского КАБа

Женщину засыпало обломками бетона, она получила многочисленные ранения и переломы. Источник: Фонд Рината Ахметова

Вславянске прошла вся ее жизнь. Здесь жили ее бабушки, прабабушки, дедушка и мама. До начала полномасштабной войны женщина работала бухгалтером, строила собственный дом и радовалась жизни в родном городе с его озерами, реками и меловыми горами.

"Дома нет. Город уже почти полностью разрушен. Но если война закончится и Украина останется там, я бы хоть сейчас поехала домой", – говорит Елена.

Смотрите историю Елены Коваленко здесь.

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова собрал уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейший в мире архив свидетельств мирных жителей Украины, пострадавших от российской агрессии.

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