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Денис Казанский
Денис Казанский

Журналист, блогер, член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе

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Новости. Общество / Мнения
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1,3 т.
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Олешки: то, что Россия выдает за гуманитарную акцию, на самом деле является этнической чисткой

Олешки: то, что Россия выдает за гуманитарную акцию, на самом деле является этнической чисткой
Эвакуация из Олешек. Источник: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Что также важно понимать об Олешках. То, что Россия сейчас выдает за гуманитарную акцию, на самом деле является этнической чисткой. Фактически происходит депортация коренного украинского населения, которому уже не позволят вернуться, если Россия сохранит контроль над этим городом.

Далее текст на языке оригинала.

Про це вже відверто пишуть співробітники російської державної пропаганди, на кшталт Таліпова.

Олешки: то, что Россия выдает за гуманитарную акцию, на самом деле является этнической чисткой

Источник: Скриншот/Фейсбук Дениса Казанского

Той факт, що більшість людей в Олешках висловило бажання евакуюватися в Україну, лише підтверджує те, що це українська територія з українським населенням, і вона має перебувати під контролем України. Однак, Росія не повертає землю, а лише надає можливість українцям залишити цю територію.

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Те, що зараз відбувається в Олешках, повторює події у Югославії, де під час війни у 90-х також масово депортували "вороже" населення. Боснійські серби, наприклад, тоді саджали у вантажівки боснійських мусульман з містечок зі змішаним населенням і виганяли за лінію фронту. Зокрема, за це були засуджені у Гаазі Караджич та інші сербські лідери.

Олешки: то, что Россия выдает за гуманитарную акцию, на самом деле является этнической чисткой

Югославия. Источник: Фейсбук Дениса Казанского

(Недавно ми видали книгу про це, почитайте yugoslavia.chornahora.com.ua)

Через 30 років історія повторюється. В Олешках відбувається те саме. У Європі знову депортації та етнічні чистки.

Олешки: то, что Россия выдает за гуманитарную акцию, на самом деле является этнической чисткой

Югославия. Источник: Фейсбук Дениса Казанского

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Дениса Казанского
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