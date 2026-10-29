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Остап Ярыш
Остап Ярыш

Журналист

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Новости. Общество / Мнения
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Одну из самых сложных операций – эвакуацию из Олешек – координирует продюсер фильма о Мелании Трамп

Одну из самых сложных операций – эвакуацию из Олешек – координирует продюсер фильма о Мелании Трамп
Частный консультант Мелании Трамп Марк Бекман. Источник: Фейсбук Остапа Яриша

Человек, который в США отвечает за план эвакуации из Олешек, – Марк Бекман, частный консультант Мелании Трамп, а также продюсер фильма "Мелания" о первой леди США.

Далее текст на языке оригинала.

Бекраунд Марка Бекмана – маркетинг, медіа та культурні проєкти. Він є засновником рекламної агенції DMA United, яка працює з відомими брендами світу моди, індустрії розваг та спорту.

Портфоліо Бекмана не включає дипломатичного, політичного, чи гуманітарного досвіду роботи. Попри хибні уявлення, він не є посадовцем США і не працює в офісі Першої Леді (у соцмережах вказує свою роль як "ексклюзивний старший радник"). З Меланією Трамп Бекмана пов’язує багаторічна співпраця над її медійними та бізнес-проєктами, зокрема над документальною стрічкою, яка вийшла на екрани цього року і виробництво якої спонсорував Amazon.

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Щодо Олешок: наскільки розумію, на цю мить офіційні представники США не планують брати участі в евакуації на місці. Американську сторону має представляти знімальна група телеканалу Newsmax. Можливо, пізніше допустять й інші медіа. Я знаю декого з цих журналістів і бажаю їм сил та безпеки.

Цими днями ми станемо свідками однієї з найскладніших гуманітарних операцій з початку повномасштабного вторгнення Росії. Але не слід хвилюватися. Адже з американського боку її координує приватний консультант першої леді і продюсер фільму про Меланію Трамп.

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Источник:Фейсбук Остапа Яриша
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