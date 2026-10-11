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Одна ошибка может убить растение: как правильно обрезать розы осенью

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
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Одна ошибка может убить растение: как правильно обрезать розы осенью
Как обрезать розы осенью. Источник: Pexels

Розу издавна называют королевой сада. Однако для того, чтобы растение было здоровым и обильно цвело, осенью очень важно правильно его обрезать.

Об этом пишет Interia. Издание приводит основные советы для начинающих садоводов.

Лучшее время для осенней обрезки — конец сентября и октябрь. Сосредоточьтесь на прореживании куста и удалении слабых и пораженных частей растения. Обрежьте все ветки с признаками грибка или болезни, чтобы предотвратить их распространение в дальнейшем.

Не забывайте укорачивать густые побеги и сильно разветвленные ветви, которые не цветут. Оставив несколько почек у их основания (укорачивая до высоты 30–40 см), вы обеспечите место для роста новых, сильных побегов весной. Также обрезайте самые длинные ветки. Это защищает куст от поломки при порывистом ветре.

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Одна ошибка может убить растение: как правильно обрезать розы осенью

Лучшее время для обрезки — сентябрь и октябрь. Источник: Pexels

Важно помнить, что основную формирующую обрезку не следует проводить осенью, так как это может значительно ослабить кустарник перед наступлением зимы.

Избегайте также ошибок при использовании инструментов. Секаторы и ножницы должны быть хорошо заточены. Неровный срез заживает гораздо дольше и увеличивает риск заражения. Кроме того, дезинфицируйте инструменты, чтобы предотвратить распространение болезней от одного растения к другому.

Срезанные ветки (особенно те, что имеют признаки грибковой инфекции) не следует выбрасывать в компост. Все зараженные побеги нужно утилизировать.

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