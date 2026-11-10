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Одна ошибка может погубить домашние растения зимой: чего не стоит делать

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read3 мин
24
Одна ошибка может погубить домашние растения зимой: чего не стоит делать
Как часто поливать домашние растения зимой. Источник: Создано с помощью ИИ

Из-за сокращения светового дня и изменения температуры развитие растений часто замедляется, а привычный уход может принести больше вреда, чем пользы. Особенно это касается полива, ведь избыток влаги зимой способен вызвать загнивание корней и даже гибель растения.

Как пишет The Pioneer Woman, одна из самых распространенных ошибок – поливать комнатные растения зимой так же часто, как летом. Эксперт по уходу за растениями, владелец цветочного магазина Athletic Club Flower Shop Адриан Авилес объяснил, как правильно определять потребность в воде и какие признаки свидетельствуют об опасном переувлажнении.

Почему зимой привычный полив становится опасным

Большинство комнатных растений в холодные месяцы растут медленнее. Из-за недостатка естественного освещения их потребность в воде снижается, поэтому почва может оставаться влажной значительно дольше. Если продолжать поливать цветы по летнему графику, вода будет накапливаться в субстрате, вытесняя необходимый корням воздух. Это создает благоприятные условия для развития корневой гнили.

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При этом универсального графика зимнего полива не существует. Частота зависит от вида растения, температуры в комнате, освещения, размера горшка и состава почвы.

Например, кактусам и некоторым суккулентам зимой требуется значительно меньше влаги, тогда как тропическим растениям, которые продолжают активно расти в теплых помещениях, может потребоваться более регулярное увлажнение.

Как понять, что растению действительно нужна вода

Эксперт советует не ориентироваться только на сухую поверхность почвы. Даже если верхний слой кажется полностью высохшим, внутри горшка земля может оставаться влажной.

Перед поливом проверьте почву на глубине примерно 2,5–5 сантиметров. Для этого достаточно осторожно погрузить палец в землю. Если она все еще влажная, с поливом лучше подождать.

Еще один простой способ – приподнять горшок. Когда субстрат высыхает, емкость становится заметно легче. Со временем это поможет научиться определять потребность растения в воде без лишних проверок.

Однако следует учитывать особенности конкретного вида: некоторым растениям нужно, чтобы почти весь субстрат просох, тогда как другие плохо переносят даже кратковременное пересыхание.

Нужно ли чаще поливать цветы из-за отопления

Зимой воздух в домах часто становится суше из-за работающих батарей и обогревателей. Из-за этого может казаться, что растениям постоянно не хватает воды. Однако сухой воздух не всегда означает, что почва тоже пересохла. Вблизи источников тепла ее поверхность может быстро терять влагу, тогда как более глубокие слои остаются мокрыми.

Именно поэтому не стоит автоматически увеличивать частоту полива из-за включенного отопления. Вместо этого нужно внимательнее проверять состояние субстрата. Также лучше не ставить растения непосредственно рядом с горячими батареями или в местах, где на них постоянно попадает поток теплого воздуха.

Какие признаки предупреждают об избытке влаги

Чрезмерный полив не всегда удается заметить сразу. Иногда растение постепенно теряет здоровый вид, хотя почва постоянно остается влажной.

Среди самых распространенных тревожных признаков:

  • Пожелтение листьев, особенно если почва долго не высыхает.
  • Размягчение стеблей и нижних частей растения.
  • Неприятный кисловатый или затхлый запах от земли.
  • Появление мелких мошек возле горшка.
  • Увядание листьев несмотря на постоянно влажный субстрат.

Такие симптомы могут свидетельствовать о проблемах с корневой системой, хотя некоторые из них возникают и по другим причинам.

Если земля слишком мокрая, прежде всего нужно прекратить полив и проверить, есть ли у горшка дренажные отверстия. Воду, скопившуюся в поддоне, необходимо слить. Если корни уже начали гнить, растению может понадобиться пересадка с удалением поврежденных частей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как спасти замиокулькас от пожелтения во время отопительного сезона.

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