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Одна осенняя процедура сделает ваш газон пышным: совет эксперта

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read2 мин
501
Одна осенняя процедура сделает ваш газон пышным: совет эксперта
Газон осенью. Источник: Создано с помощью ИИ

С приближением зимы газон нуждается в особом внимании, ведь холодная и дождливая погода может негативно повлиять на состояние травы. Осенью почва часто уплотняется, из-за чего корни получают меньше воздуха, а на поверхности скапливается лишняя влага.

Как сообщает Express, эксперт по садоводству Крейг Уилсон советует не пропускать одну важную процедуру перед наступлением морозов. Она поможет улучшить состояние почвы и создать благоприятные условия для густого и здорового газона весной.

Что стоит сделать осенью

Сооснователь компании Gardeners Dream Крейг Уилсон рекомендует в конце осени провести аэрацию газона. Это несложная процедура, которая предполагает создание небольших отверстий в почве для улучшения циркуляции воздуха и отвода воды.

В течение теплого сезона земля постепенно уплотняется под воздействием осадков, хождения и других нагрузок. В результате корневой системе травы становится сложнее получать необходимые питательные вещества, воду и кислород.

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Аэрация помогает уменьшить уплотнение почвы, улучшить дренаж и предотвратить застой воды, который особенно опасен в холодные месяцы.

Кроме того, избыточная влажность и плохая циркуляция воздуха создают благоприятные условия для появления мха. Правильно проведенная процедура помогает снизить риск его распространения.

Обычные садовые вилы вместо дорогостоящего оборудования

Для осенней аэрации необязательно покупать специальную технику. Если газон небольшой, достаточно воспользоваться обычными садовыми вилами.

Как правильно провести процедуру:

  1. Выберите подходящий день. Почва должна быть слегка влажной, но не переувлажненной и не промерзшей.
  2. Уберите опавшие листья. Очистите поверхность газона от растительных остатков, которые будут мешать работе.
  3. Сделайте отверстия в земле. Вставляйте вилы вертикально примерно на 10–12 см в глубину.
  4. Слегка расшатайте инструмент. Осторожно подвигайте ручку вперед и назад, чтобы расширить отверстия.
  5. Повторите процедуру на всем участке. Особое внимание уделите местам, где земля сильно уплотнилась или после дождя образуются лужи.

Для больших газонов можно использовать механический или электрический аэратор, который значительно ускорит работу.

Важно: не следует проводить аэрацию на заболоченной или мерзлой почве. В таких условиях процедура может повредить структуру земли и травяной покров.

Почему не стоит откладывать уход до весны

Поздняя осень может быть подходящим временем для аэрации, если погода остается умеренной, а почва пригодна для обработки. По словам эксперта, улучшение дренажа помогает газону легче перенести влажные зимние месяцы. Благодаря этому корневая система получает лучшие условия для развития, а весной у травы больше шансов быстро восстановиться.

Однако результат зависит от состояния газона, типа почвы и погодных условий. Если земля уже промерзла или чрезмерно насыщена водой, процедуру лучше перенести на более благоприятный период.

Что еще нужно сделать в саду перед зимой

Помимо аэрации газона, Крейг Вилсон советует уделить внимание другим осенним работам.

В частности, в конце октября и в ноябре, в зависимости от погоды, можно:

  • Высадить луковицы тюльпанов, чтобы весной получить яркое цветение.
  • Замульчировать чувствительные к морозам растения для защиты корневой системы.
  • Посадить озимый чеснок и лук на участках с хорошим дренажем.
  • Позаботиться о птицах, оборудовав кормушки и обеспечив доступ к свежей воде.
  • Защитить плодовые деревья от зимних вредителей, используя соответствующие защитные средства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно сажать тюльпаны осенью.

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