Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев зажечь в 16:00 свечу памяти жертв голодоморов. Цель такого действия – почтить и сохранить память о людях, погибших от искусственно созданных голодоморов ХХ века.

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Украина чтит погибших от голодоморов ежегодно в четвертую субботу ноября. Об этом президент написал в официальном Telegram-канале.

Что известно

Глава государства призвал украинцев зажечь свечу памяти в 16:00 и подчеркнул, что в этот день между всеми нашими людьми в мире устанавливается очень сильная связь. Она наполнена важным смыслом: нужно уважать и помнить людей, ставших жертвами голодомора.

"Каждый год в четвертую субботу ноября между украинцами в каждом уголке страны и всеми нашими людьми в мире устанавливается очень сильная связь. И наполнена она простым, но важным смыслом: быть украинцем – значит знать, уважать и помнить. Своих. Миллионы наших людей, ставших жертвами голодомора", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что мы храним память об этих людях и знаем правду о том, кто был виновен в геноциде украинского народа. Также мы передаем нашим детям эти знания, эту честь и уважение, чтобы память о них всех жила всегда.

"В 16:00 мы зажигаем свечи памяти. Одно действие для всех. Миллионы огней в честь каждого и каждой".