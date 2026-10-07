OBOZ.UA разыгрывает уникальную чашку из Косова с авторской росписью за донат в для ВСУ: как принять участие. Фото и видео

С первых дней полномасштабной войны наши коллеги из редакции OBOZ.UA встали на защиту Украины и продолжают выполнять боевые задачи в различных подразделениях Сил обороны. А мы продолжаем делать все, чтобы поддержать наших воинов, и стараемся удовлетворить их самые насущные потребности.

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Сейчас идет сбор средств для воинов 4-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, среди которых – наш коллега Юрий. Призываем читателей OBOZ.UA присоединиться к сбору.

Цель сбора – 300 000 грн. Эти средства пойдут на постоянные нужды военных – аккумуляторы, старлинки, экофло, сетки и другие вещи, потребность в которых возрастает с наступлением холодного времени года.

Для донаторов мы приготовили подарок

Среди донаторов мы разыгрываем уникальную чашку из Косова – известного центра гуцульской культуры и косовской расписной керамики, внесенной в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Это чашечка с авторской росписью. Ее расписала мастерица Мария-Ульяна Черная из мастерской "Гончар", которую мы посетили во время путешествия в рамках проекта "Видимое невидимое" и также приняли участие в изготовлении и росписи.

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Чашка изготовлена с использованием белой глины из Часового Яра. До войны город был центром добычи такой глины. А сегодня Часов Яр является важным бастионом, сдерживающим продвижение российских оккупантов.

Таким образом, эта косовская чашка символически объединила в себе не только Восток и Запад нашей страны, но и всю Украину.

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Как стать участником розыгрыша

Участником розыгрыша может стать каждый желающий. Для этого нужно лишь сделать пожертвование нашим защитникам в размере от 100 гривен. Свой взнос необходимо внести до вторника, 13 октября.

Как сделать пожертвование

Реквизиты сбора:

Банк: " https://send.monobank.ua/jar/6ncxcJPq7u"

Карта ПриватБанка 4731 1856 2037 3594

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PayPal: [email protected]

Искренне благодарим всех, кто не останется равнодушным и присоединится к сбору средств.

Мы уверены, что за годы кровавой войны со страной-агрессором Россией украинцы ясно осознали: защита Украины – это дело каждого из нас, как на фронте, так и в тылу. А каждое пожертвование на покрытие нужд тех, кто сдерживает врага в чрезвычайно сложных условиях на передовой, – это еще один шаг к будущей Победе.