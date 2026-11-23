OBOZ.UA объявил розыгрыши карпатских белых грибов, туристической палатки и сертификатов на покупки в магазине "Гуртом" за донаты для украинских военных. Чтобы принять участие, нужно внести от 100 гривен, выполнить несколько условий и оставить соответствующее слово в комментарии к платежу.

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Все собранные средства направят на нужды коллег-военных, которые защищают Украину с первых дней полномасштабной войны. Рассказываем об условиях розыгрышей и о том, как присоединиться.

Как присоединиться к розыгрышу грибов и туристического снаряжения

Читателям предлагают побороться за консервированные и сушеные белые грибы, собранные на полонине Псаривка, туристическую палатку и два сертификата от магазина "Гуртом" номиналом 2000 и 3000 гривен.

Для участия в розыгрыше палатки и сертификатов необходимо:

задонатить от 100 гривен в поддержку военных;

подписаться на YouTube-канал "Видиме невидиме" (@vydymenevydyme) и Instagram магазина "Гуртом" (@gurtom_if);

поставить лайк под видео;

написать слово "намет" в комментарии к донату.

Победителей определят по трем местам: участник, который займет первое место, получит палатку, второе место – сертификат на 3000 гривен в магазине "Гуртом", а третье – сертификат на 2000 гривен.

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Отдельно можно принять участие в розыгрыше белых грибов. Для этого нужно:

задонатить от 100 гривен для военных;

подписаться на YouTube-канал "Видиме невидиме" (@vydymenevydyme);

поставить лайк под видео;

написать слово "грибы" в комментарии к донату.

Первые пять победителей получат консервированные белые грибы, а следующие – сушеные.

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Сделать взнос можно через Банку Monobank, по номеру карты 5375 4112 1698 0560, через конверт "Приват" 5168 7521 6478 2453 или на PayPal [email protected]

Ссылка на Банку: https://send.monobank.ua/jar/6ncxcJPq7u.

Розыгрыш состоится 10 декабря 2026 года. Все собранные средства передадут на нужды военных. В частности, планируют приобрести EcoFlow, батарейки, пульты, сетки и другие необходимые вещи.

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Что показали в выпуске "Видимое невидимое" из Верховины

В новом выпуске проекта ведущая Леся Гасич вместе с блогером Наталией Верховинской отправилась в Карпаты на поиски белых грибов. Команда поделилась секретами их сбора в горах, а также рассказала о других видах грибов, которые растут в этом регионе.

В частности, в выпуске подняли вопрос о том, можно ли собирать и употреблять мухоморы, а также рассказали о так называемом чертовом грибе. Во время путешествия участники собрали белые грибы, часть которых впоследствии решили разыграть среди зрителей за донаты для ВСУ.

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Кроме поисков грибов, Леся Гасич посетила места, связанные с гуцульской мистикой, а также музей магии и мольфарства в Яремче. Там команда познакомилась с местными легендами и послушала мольфарские заклинания.

Еще одной необычной локацией стал источник в Верховине, где можно увидеть, как горит вода.

Где команда OBOZ.UA уже побывала в рамках проекта "Видимое невидимое"

Ранее в рамках проекта "Видимое невидимое" команда OBOZ.UA уже исследовала разные уголки Украины и знакомила зрителей с местными традициями и культурными достопримечательностями. В частности, на Гуцульщине журналисты рассказывали об уникальной косовской керамике и легендарном косовском рынке.

Также команда побывала на Подолье, где показала уникальную роспись в Самчиках, загадочный Меджибож, местный "Версаль" и малоизвестное блюдо Хмельницкой области. В одном из выпусков проекта OBOZ.UA воссоздал традиции празднования Ивана Купала, которые пытались уничтожить в советское время. Отдельно зрителям представили выпуск о Гуцульщине, посвященный Украине и украинцам.