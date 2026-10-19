"Обмыть" – обязательно: куда тратили первую зарплату в СССР

Современный финансово грамотный подход учит молодых людей откладывать деньги буквально с самых первых заработков. А во времена СССР всё было совсем не так — для молодого советского специалиста получение первой зарплаты было настоящим ритуалом взросления.

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Первые самостоятельно заработанные деньги принято было тратить на близких и только после этого начинать думать о собственных покупках. Конечно, этот обычай не был официальным, но его соблюдали настолько часто, что отойти от традиции было непросто. OBOZ.UA вспоминает, как в СССР "обмывали" первую зарплату.

Сколько получали на первой работе

Размер первой зарплаты зависел от уровня образования и места работы. В 1970-х выпускникам институтов обычно платили около 105–120 рублей в месяц. Инженер на оборонном предприятии мог рассчитывать на сумму, ближе к верхней границе, тогда как работник библиотеки или музея — к нижней.

Те, кто окончил профессионально-техническое училище, приходили на завод уже с определенным квалификационным разрядом. Работник третьего разряда зарабатывал примерно 90–110 рублей, а дальнейший рост дохода зависел от повышения квалификации.

Правда, первая выплата нередко оказывалась меньше ожидаемой. Молодых специалистов часто оформляли на работу в середине месяца, поэтому платили только за фактически отработанные дни. В результате вместо полного оклада человек мог получить, например, на 40 рублей меньше.

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Премии, надбавки и налоги

Доходы не всегда ограничивались одним лишь окладом. На производстве к зарплате могли добавлять премии за выполнение плана — они увеличивали выплату на 20–40 %. Существовала и так называемая тринадцатая зарплата: годовое вознаграждение, которое обычно выплачивали в конце года или перед отпуском. Его размер зависел, в частности, от стажа работы. Отдельно начислялись доплаты за вредные условия труда и ночные смены. Водители могли получать надбавку за класс, а учителя и врачи — за категорию.

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Однако сумма, указанная в трудовом договоре или штатном расписании, не равнялась той, которую работник в конечном итоге получал на руки. Из зарплаты удерживали подоходный налог: например, при окладе в 110 рублей он составлял около 9,5 рубля. А для бездетных работников предусматривался ещё и отдельный налог — 6 % от заработка.

Как "обмывали" первую зарплату в СССР

Получив первые собственноручно заработанные деньги, молодой работник обычно отправлялся не в магазин за обновками, а в кондитерский отдел. Угостить коллег считалось почти обязательным: не из-за официальных правил, а потому, что так было принято.

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На стол ставили торт, конфеты, лимонад. Нередко коллеги требовали и чего-то покрепче – тогда покупали алкоголь. В институтах могли обойтись чаем с сладостями, тогда как на заводах празднование предполагало "накрывание поляны" с выпивкой и закусками.

На такое угощение тратили примерно 10–15 рублей. Если считать в процентах, это была немалая часть первой зарплаты. Однако отказаться от этих расходов было сложно. В советских коллективах индивидуализм и нонконформизм осуждались — на человека, пошедшего против правил, пусть даже неписаных, начинали смотреть как на невежливого и высокомерного. Угощение должно было показать, что новичок уже стал своим в коллективе, он больше не просто стажер, пришедший поучиться.

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Подарок родителям — дело чести

Еще одна важная трата была связана с семьёй. Во многих семьях подарок родителям предшествовал даже угощению коллег. Первые заработанные деньги хотелось принести домой, чтобы поблагодарить тех, кто годами поддерживал ребёнка.

Матери чаще всего дарили духи, платок или отрез ткани на платье. Духи, в зависимости от марки, стоили примерно 5–25 рублей, а качественная ткань — 15–20 рублей. Для отца могли купить рубашку или инструмент. Хороший набор гаечных ключей или дрель считали не менее достойным подарком, чем одежду.

Вещь была важна не столько своей ценой, сколько самим жестом. Подарок свидетельствовал о том, что ребенок уже вырос, начал самостоятельно зарабатывать и теперь может не только принимать помощь от родителей, но и отблагодарить их.

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